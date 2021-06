08:43:58

O pastor alertou em um vídeo sobre a empresa Neuralink, fundada por Elon Musk, que pretende realizar testes de implantes neurais em humanos.

O pastor Lamartine Posella divulgou um vídeo no último dia 27 de maio no qual faz uma avaliação sobre a empresa Neuralink, fundada por Elon Musk, que está desenvolvendo uma nova tecnologia e pretende realizar testes de implantes neurais em humanos.

Apresentada em 2019, a ideia visa conectar o homem com as máquinas, ou seja, basicamente, implantando um chip no cérebro humano.

Ao analisar a tecnologia, o pastor lembrou do número da besta citado pela Bíblia no livro de Apocalipse.

“Essa é, na minha opinião, a maior possibilidade de ser o número da besta, o 666. Quanto mais nós analisamos os avanços tecnológicos, mais convicção eu adquiro de que a marca da besta não será simplesmente uma inscrição. […] A gente sabe que essa marca será feita na mão direita ou na testa. Na minha opinião, é um dispositivo eletrônico, um microchip ou um nano computador implantado no ser humano, e ele será um artefato de grande utilização, não só para armazenar dados das pessoas, como também para dar uma certa segurança num caso de sequestro; e também a capacidade que essa pessoa vai ter de interagir com as máquinas, com os computadores simplesmente com o pensamento. […] A ideia principal do Elon Musk é que seja uma interface do cérebro com as máquinas. Você vai poder acessar o Google simplesmente com um sinal do pensamento, vai poder fazer pesquisas sem ter que usar um computador imediatamente, [o que] vai ser de grande valia para pessoas que não conseguem escrever por alguma dificuldade motora. […] Isso será um cérebro turbinado.”

Lamartine afirmou ainda que “estamos caminhando para uma era de controle”.

“Eu não tenho dúvida de que estamos caminhando para uma era de controle. […] Me desculpem, não gosto de teorias de conspiração, mas isso tem muito a cara de ser o instrumento que o anticristo vai usar para governar o mundo inteiro. E pode ser mesmo a marca da besta, o microchip que será implantado na mão ou na testa das pessoas, como menciona o livro de Apocalipse. […] E se a possibilidade de se conectar à internet existir somente para aqueles que aceitarem a implantação do microchip? Acredito que a maioria vai ceder à pressão. E, quando o governo do anticristo se levantar, essas coisas não serão opcionais, mas obrigatórias.”

O pastor deixou um conselho e também falou sobre o arrebatamento.

“De qualquer forma, tudo o que estamos vivendo é surreal. Eu estudo sobre o assunto desde 1992 e posso dizer que a coisa está mais perto do que nós imaginamos. Busque a Deus e ao Espírito Santo, confesse que Jesus é o Senhor da sua vida e se prepare, porque o arrebatamento deve estar muito próximo.”

Assista ao vídeo na íntegra.

