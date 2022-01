Pastor orienta líderes a pregarem moralidade sexual

Ads

18:48:09

John MacArthur se opõe a lei que proíbe orientação bíblica para pessoas com atrações sexuais indesejadas.

Na terça-feira (28), o pastor John MacArthur publicou uma carta aberta no site da igreja Grace Community Church convocando ministros do Evangelho a se juntar a ele em 16 de janeiro, no terceiro domingo do novo ano, na pregação sobre “uma visão bíblica da moralidade sexual”.

De acordo com The Christian Post, o pedido de MacArthur vem em oposição a uma lei canadense que proíbe a terapia para atrações sexuais indesejadas e confusão de gênero, descrita muitas vezes como terapia de conversão, prevista para entrar em vigor no próximo mês.

ADS

MacArthur afirmou que recebeu uma carta do pastor James Coates da Igreja GraceLife em Edmonton, Alberta, um graduado do Seminário de Mestrado liderado por MacArthur, que foi preso por liderar serviços presenciais, desafiando as ordens de lockdown do governo.

Segundo Coates, o Projeto de Lei C-4, aprovado pela Câmara e pelo Senado canadenses no início deste mês, “vem diretamente contra pais e conselheiros que procuraram oferecer conselhos bíblicos em relação à imoralidade sexual e gênero”.

A lei prevista para entrar em vigor em 8 de janeiro descreve como um mito a crença de que “heterossexualidade, identidade de gênero cisgênero e expressão de gênero que se conforma com o sexo atribuído a uma pessoa ao nascer devem ser preferidos em vez de outras orientações sexuais, identidades de gênero e expressões de gênero”.

Conselheiros e ministérios cristãos alertaram que o aconselhamento para pessoas que experimentam atração indesejada pelo mesmo sexo é mal interpretado e que o termo “terapia de conversão” é politicamente carregado e projetado para enganar o público sobre o trabalho feito.

“Quando essa lei entrar em vigor em 8 de janeiro de 2022, pastores canadenses fiéis vão pregar sobre o assunto, pedindo uma compreensão bíblica do pecado sexual, o julgamento eterno que recai sobre os pecadores impenitentes, e a graça de Deus no evangelho que oferece perdão àqueles que se arrependem e acreditam em Cristo”, escreveu MacArthur.

O pastor citou 1 Coríntios 6:9-11, onde Paulo articula por que é preciso falar a verdade. Segundo ele, o chamado como ministros do evangelho é pregar a verdade, confrontar o pecado e chamar todos os homens ao arrependimento e obediência ao evangelho, a boa nova que alcança a conversão da alma e salva os pecadores da ira eterna.