Pastor que chamou Bolsonaro de “frouxo” grava vídeo pedindo perdão

Ads

08:47:56

Após criticar o presidente pela nota presidencial, o pastor chorou pedindo perdão e recebeu o apoio de Magno Malta.

O pastor bolsonarista Jackson Vilar se arrependeu do seu desabafo contra o presidente da República Jair Bolsonaro.

O religioso, que foi um dos organizadores da motociata Acelera para Cristo em São Paulo, havia gravado um vídeo afirmando que o presidente tinha traído “os motociclistas e os caminheiros” e chamando o chefe do Executivo de “frouxo”, “covarde” e “louco”.

A revolta do pastor se deu após a publicação da nota presidencial na qual o chefe do Executivo sinaliza um recuo e levanta uma bandeira branca para o STF.

Após a repercussão negativa entre o núcleo evangélico bolsonarista, Jackson Vilar voltou atrás e gravou outro vídeo “chorando” e pedindo desculpas ao presidente.

ADS

Vilar disse que na hora não entendeu nada e acabou falando besteira. Ele havia criticado duramente Bolsonaro no dia 8 de setembro, um dia depois das manifestações.

O seu pedido de perdão foi compartilhado pelo ex-senador Magno Malta, fiel aliado de Bolsonaro, que marcou o presidente no post e parabenizou Jackson por se arrepender e pedir perdão.

“Minha pergunta é , quem não viveu um luto no dia 8 antes de tomar conhecimento da atitude de grandeza do @jairmessiasbolsonaro em manter a paz e o equilíbrio dos poderes no país ?? Quem não teve seu momento de indignação que atire a primeira pedra ..! Parabéns pela grandeza patriota Jakson Villar !!”, escreveu Magno Malta.

Assista ao vídeo.