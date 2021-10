Pastor Silas Malafaia pode ser vice de Bolsonaro em 2022

Ads

04:11:10

De acordo com o colunista Igor Gadelha, o próprio presidente tem tem dado sinais de interesse em ter o pastor como vice na sua chapa em 2022.

O nome do pastor Silas Malafaia é um dos mais cotados para ser o vice de Jair Bolsonaro (sem partido) na chapa das eleições de 2022.

De acordo com o colunista Igor Gadelha, do jornal Metrópoles, aliados do religioso começaram a defender o nome de Malafaia nos bastidores.

Ainda de acordo com Gadelha, o próprio presidente tem dado sinais de interesse. Um dos motivos para essa hipótese são os convites feitos ao pastor para viagens oficiais pelo Brasil.

Nesta segunda-feira (4), Silas Malafaia embarcou com Bolsonaro em um navio da marinha.

Vale destacar que, no último dia 7 de setembro, no ato na Avenida Paulista, além do próprio presidente, o pastor foi o único a discursar no trio elétrico ao lado de Bolsonaro.

Ao colunista, Malafaia revelou que “hoje não tenho pretensão de ser candidato”. Mas não descartou a possibilidade. “Meu futuro pertence a Deus”, declarou.