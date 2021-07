Pastor também assinou “superpedido” de impeachment contra Bolsonaro

Ads

O religioso está à frente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic).

Nesta quarta-feira (30 de junho), foi apresentado um “superpedido” de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.

O pastor catarinense Inácio Lemke é um dos 46 signatários que constam no pedido. O religioso está à frente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic).

Lamke é natural de Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, e assumiu o Conic em 2019. Fundada em 1992, a associação é composta pela Aliança de Batistas do Brasil, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e Igreja Presbiteriana Unida.

“Minha posição como cidadão brasileiro é preocupada com o número de mortes que estão ocorrendo no país e que não estão sendo tomadas as devidas providências. A negligência continua”, afirma Lemke.

No entanto, para o pastor , o presidente da Câmara do deputados, Arthur Lira (PP-AL), não tem dado a devida atenção aos argumentos já apresentados em outras solicitações.

“Nós nos unimos para colocar uma força maior para ver se o presidente da Câmara acata finalmente o pedido. Porque me parece que ele [Arthur Lira] está tranquilo ali, não reage, se coloca conforme aliado”, comenta.

