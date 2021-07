Pastora Renalida Carvalho detona Antônia Fontenelle

Ads

A pastora classificou a declaração de Antônia Fontenelle como “miserável” e recebeu o apoio de milhares de pessoas.

A pastora Renalida Carvalho repudiou a declaração xenofóbica da youtuber Antônia Fontenelle nas redes sociais.

Fontenelle causou a indignação de muitos internautas ao usar o termo “paraíbas” para se dirigir ao DJ Ivis, que teve vídeos agredindo a sua ex-mulher expostos neste domingo (11).

Vários famosos se manifestaram contra a atitude do DJ Ivis e criticaram o músico nas redes sociais. Porém, a youtuber bolsonarista ultrapassou dos limites com o seu comentário.

“Esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que pode tudo. Amanhã vou contactar as autoridades do Ceará para entender porque esse cretino não foi preso”, escreveu a loira nos comentários de uma publicação sobre o ocorrido.

A pregadora Renalida Carvalho, que é paraibana, não gostou nenhum pouco do comentário preconceituoso da famosa e detonou a artista.

“Miserável a Expressão (Esses Paraíbas) O que a Paraíba tem haver com a falta de caráter do mesmo??? Pessoas sem caráter tem em todos os lugares e em todas as nações… Que comparação miserável”, escreveu Renalida.

A declaração de Antônia Fontenelle não incomodou apenas a pastora, mas milhares de famosos e anônimos que estão acusando a artista de xenofobia.

