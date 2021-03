Paulista: recheado de jovens, Santos empata com Santo André

22:56:11

Em um jogo bastante movimentado no estádio do Canindé, em São Paulo, Santo André e Santos saíram iguais de campo na estreia de ambos no Campeonato Paulista de 2021: 2 a 2. O Santo André abriu o placar com Vitinho, o Santos virou com Jean Mota e Gabriel Pirani e o Ramalhão buscou o empate com Ramon. O Alvinegro praiano ainda não foi dirigido pelo argentino Ariel Holan, recém-contratado, que acompanhou a partida das tribunas. O auxiliar Marcelo Fernandes foi o responsável por comandar o time à beira do gramado.

O início da partida foi eletrizante. Com dois minutos, Vitinho aproveitou sobra de escanteio e colocou no ângulo direito da meta defendida por Vladimir para abrir o placar. Na sequência, Jean Mota apareceu dentro da área como centroavante para completar para o gol e empatar aos quatro minutos. O Santos entrou em campo com uma escalação formada na maioria por jovens.

E foram eles que combinaram para a virada, aos 24 minutos. O Peixe roubou a bola e em poucos passes chegou ao gol. Vinícius Balieiro, de 20 anos, e Gabriel Pirani, de 18, tabelaram e o segundo saiu na cara do gol para marcar. Foi o primeiro gol do jovem como profissional.

No início do segundo tempo, o Santo André conseguiu o empate. Após escanteio, Marino foi lançado e pegou a defesa santista desprevenida. Ele tocou por cima do goleiro Vladimir e Ramon empurrou para as redes. O VAR (árbitro de vídeo) ainda checou a possibilidade de impedimento, mas acabou validando o gol, que deu números finais à partida.

O Santos aparece na vice-liderança do grupo D, com um ponto, atrás do Mirassol. Com a mesma pontuação do Peixe, o Santo André aparece à frente do grupo A, junto com Botafogo-SP e Corinthians.

Apresentação de Ariel Holan

Sucessor de Cuca, que levou o Santos à final da Libertadores de 2020, o técnico argentino Ariel Holan será apresentado na manhã da próxima segunda-feira (1). Aos 60 anos, ele tem como grande credencial o trabalho à frente do Independiente de Avellaneda (Argentina), time pelo qual conquistou o título da Copa Sul-Americana de 2017, batendo o Flamengo na final, no Maracanã.