Pavê de uva e sorvete: sobremesa refrescante e cremosa

Quer se refrescar com algo fácil de preparar? O Guia da Cozinha te ajuda! Aposte neste pavê de uva e sorvete, uma opção deliciosa, cremosa e que espanta o calor. O passo a passo é descomplicado e o doce fica incrível com apenas 40 minutos de preparo. Faça já e se surpreenda!

Tempo: 40min (+2h de congelador)

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes do Pavê de uva e sorvete

1 e 1/2 xícara (chá) de geleia de uva

1/2 xícara (chá) de suco de uva

2 latas de creme de leite

4 xícaras (chá) de sorvete sabor creme

1 lata de leite condensado

1 pacote de biscoito Maria (200g)

1 xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de uvas Thompson picadas

Modo de preparo

Em uma panela, leve ao fogo médio 1/2 xícara (chá) da geleia e o suco até dissolver e reserve. No liquidificador, bata o restante da geleia, o creme de leite, o sorvete e o leite condensado até ficar cremoso. Umedeça os biscoitos no leite. Em um refratário médio, intercale camadas de creme de uva, de biscoito e de uvas picadas, terminando em creme. Regue com a calda reservada e leve ao congelador por 2 horas antes de servir.

COLABORAÇÃO: Vanessa Figueiredo

