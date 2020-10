Pazuello segue em hospital após ser internado para hidratação

Ministro da Saúde foi diagnosticado com covid-19 há dez dias e deu entrada no hospital DF Star na noite de sexta-feira (30)

por Agência Estado

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, estava cumprindo isolamento em um hotel

Marcelo Camargo/Agência Brasil – 16.09.2020

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, segue internado na manhã deste sábado (31), no hospital particular DF Star, em Brasília, conforme confirmou a instituição de saúde.

Não há informações ainda sobre uma data para alta, mas ontem havia a expectativa de que ele deixasse o hospital hoje. O general, que foi diagnosticado com covid-19 há dez dias, deu entrada no DF Star ontem à noite, após um quadro de desidratação. O hospital é um dos mais conceituados do DF e recebeu outras autoridades com covid, como o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

O Ministério da Saúde não deu informações sobre o estado do ministro hoje. Até ontem, Pazuello estava cumprindo isolamento em um hotel de trânsito dos oficiais, no Setor Militar Urbano, na capital federal, e sentiu febre e dor de cabeça.

No hospital, ele se submeteu a exames de acompanhamento do tratamento da covid-19 para hidratação e acompanhamento médico, segundo nota do Ministério da Saúde. O procedimento faz parte da conduta indicada pela equipe médica do ministro.

O ministro da saúde costumava comparecer a eventos públicos sem máscara antes de contrair a doença. No último dia 22, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita a Pazuello no hotel, após tê-lo desautorizado publicamente, cancelando o acordo para compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida na China.

Na ocasião, os dois gravaram um vídeo sem máscaras, apesar de o ministro estar contaminado. No vídeo, Pazuello disse que tomou o “kit completo” contra coronavírus, incluindo a hidroxicloroquina medicamento defendido por Bolsonaro, mas que não tem comprovação científica de eficácia contra a doença. O ministro chegou a dizer que estava “zero bala” e, Bolsonaro, a afirmar que Pazuello era “mais um caso concreto” de que o uso da hidroxicloroquina “deu certo”.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook