Pedágios em São Paulo sobem 8% na próxima semana

As principais rodovias de São Paulo terão alta de pedágio a partir da próxima quinta-feira (1º). O reajuste, de 8,06%, foi autorizado nesta sexta (25) pela Artesp (agência reguladora dos transportes rodoviários no estado). As informações são da Folha.

O mais caro, na Imigrantes, chega a R$ 30,20 na praça de Piratininga. Quem passar pela rodovia Washington Luís, na altura de Araraquara, vai pagar R$ 18,70 por veículo após o reajuste. Já na praça de Itatinga, na Presidente Castello Branco, a tarifa vai a R$ 15,00. Segundo o órgão, o percentual se baseia na evolução do IPCA de junho de 2020 a maio de 2021.

O aumento vale para as rodovias administradas pelas 17 empresas que integram as primeiras etapas do programa de concessões de SP. Na concessionária Entrevias, entra em vigor no dia 6 de julho. Os reajustes das tarifas em 2020 variaram de 1,88% para Rodoanel e Entrevias até 3,17% no caso das praças de pedágio da concessionária ViaPaulista.

