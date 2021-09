Pelé tem piora e volta para a UTI do Albert Einstein

Ads

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, teve uma piora no seu quadro de saúde e voltou para a UTI (unidade de terapia intensiva). O ex-jogador está internado desde 31 de agosto, passou por cirurgia para retirada de um tumor em 4 de setembro.

O tumor foi identificado no início do mês, quando Pelé foi internado para a fazer exames. Ele tinha recebido alta da UTI na 3ª feira (14.set.2021) e estava em recuperação no quarto. Mas agora voltou ao cuidado intensivo.

Até o momento, o Hospital Albert Einstein não divulgou nota oficial sobre qual é o atual estado de saúde de Pelé.

