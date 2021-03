Pensando em se mudar? Confira dicas para evitar preocupações com contratos de aluguel

18:31:08

No Brasil, o aluguel ainda é parte da vida da maioria dos brasileiros. Muitos têm apenas a modalidade como alternativa para moradia. As burocracias do mercado imobiliário, somadas às relações entre locador e locatário podem facilmente ser razões para momentos de estresse na hora da escolha do imóvel, algumas vezes gerando até arrependimentos e prejuízos para uma das partes no final da locação. Mas, para encontrar o imóvel ideal sem aborrecimento, há algumas dicas simples para se atentar na hora da escolha.

O comum acordo entre as partes sempre é a melhor opção para que ambos não sofram com desvantagens. Atualmente é possível incluir certos tipos de garantias no contrato para não correr o risco de ficar sem receber pelo aluguel do imóvel. A apresentação de fiadores é uma das opções mas, com a resistência cada vez maior de pessoas dispostas a arcarem com as responsabilidades desta função, é preciso encontrar outras soluções como o seguro fiança. Eduardo Luíz, CEO da EPAR Business Experts, uma das maiores empresas de gestão de contratos imobiliários do país alerta que “o tempo de duração desta modalidade varia conforme a duração do contrato de aluguel e, por isso, é importante ficar atento às negociações. Esta segurança é vantajosa para locatários, locadores e imobiliárias pois a responsabilidade do inquilino passa a ser da seguradora que está oferecendo o seguro. Assim, caso haja a interrupção do pagamento, o proprietário tem o recebimento garantido. Por outro lado, os inquilinos que optam por esse seguro, se veem livres de fiadores e dão mais agilidade na aprovação do contrato”.