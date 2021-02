Perturbação ao sossego público volta a liderar ocorrências da GCM em janeiro

15:34:58

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos divulgou nesta segunda-feira (15) o balanço de ações realizadas durante o mês de janeiro de 2021. Ao todo, o efetivo da corporação realizou 11.098 rondas, que geraram 205 ocorrências. O serviço de atendimento por telefone (153) teve 12.033 chamadas recebidas. Do total de ocorrências, a exemplo do que já havia acontecido em dezembro, o maior número foi relativo à perturbação do sossego público, com 254 chamados. Por sua vez, a Patrulha Maria da Penha realizou 229 visitas de rotina.

Ainda em janeiro, a GCM atendeu a 36 ocorrências de crimes contra o meio ambiente, realizou 13 socorrismos (prestação dos primeiros socorros a feridos ou doentes), verificou 11 crimes contra o patrimônio (que é considerada toda ação que atente contra bens de uma pessoa ou organização) e atendeu a 14 ocorrências contra veículos (furto ou roubo).

“A Guarda Civil Municipal atua na proteção do patrimônio público e na prevenção de delitos, além do atendimento de ocorrências gerais. Nosso foco principal é garantir a segurança de todos os cidadãos guarulhenses”, resumiu o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, sobre o trabalho da corporação.

Para o comandante Francisco Borotta da Silva, a atuação da GCM é alicerce fundamental para garantir a ordem e a segurança pública. “Hoje os guardas civis municipais provêm um apoio para a tranquilidade de toda a sociedade”, explicou.

Fim de semana

No período de 12 a 14 de fevereiro, a GCM foi acionada, pelo telefone de emergência 153, para atender a 79 chamados de perturbação do sossego público. Desse montante, 42 casos foram atendidos in loco por equipes da GCM, que resolveram o problema dialogando com as partes. Outros 37 não foram atendidos por falta de detalhamento melhor das informações por parte dos denunciantes.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook