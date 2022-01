Pesquisa aponta que fé é um dos três principais itens de resolução de ano novo

Ads

Jovens adultos, estudantes da faculdade e cristãos que frequentam a igreja são mais propensos a alcançar resoluções de ano novo.

De acordo com uma nova pesquisa da Lifeway Research que analisou o que os americanos se concentram na virada do ano, saúde, fé e finanças são os três tópicos mais comuns das resoluções de Ano Novo.

Segundo a pesquisa, 44% dos adultos americanos dizem ter feito uma resolução sobre sua saúde no passado, enquanto 29% dizem ter feito uma resolução sobre sua relação com Deus, e outros 29% fizeram uma resolução sobre suas finanças.

De acordo com Christian Headlines, a pesquisa constatou que cerca de um em cada quatro adultos, 26%, dizem ter feito uma resolução sobre relacionamentos com um membro da família.

“As resoluções de Ano Novo refletem as mudanças que as pessoas aspiram fazer. A pandemia COVID-19 pode ter forçado ou encorajado mais pessoas a fazer mudanças fora do lembrete anual que um novo ano traz”,disse Scott McConnell, diretor executivo da Lifeway Research. ”

Foi constatado também que cerca de metade, 48%, dos cristãos que frequentam um culto pelo menos quatro vezes por mês dizem ter feito uma resolução sobre seu relacionamento com Deus, enquanto 20% daqueles que frequentam menos de uma vez por mês o fizeram.

As resoluções sobre Deus são mais populares entre as idades de 18-34 anos, sendo 35%, e 35-49, 35%, do que aquelas 50-64 (25%) e mais de 65 (17%). Entre os não filiados religiosamente, 14% dizem ter feito uma resolução sobre sua relação com Deus no passado.

Cerca de metade dos cristãos que frequentam cultos pelo menos quatro ou mais vezes por mês dizem ter feito uma resolução sobre sua saúde, uma porcentagem maior do que aqueles que frequentam a igreja menos de uma vez por mês, 38%.

“Fazer uma resolução de Ano Novo não revela em quem ou em que uma pessoa está confiando para fazer essa mudança em sua vida, nem o quão bem sucedidas elas serão. Mas números mais altos são vistos entre adultos mais jovens, aqueles que frequentaram pelo menos alguma faculdade, e cristãos que vão à igreja indicam que têm maior motivação para fazer tais mudanças”, disse McConnell.