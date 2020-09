Pesquisa Pet Friendly revela que 51% dos entrevistados só viajam em 2020 acompanhados de seus pets

16:42:37

Na hora de viajar, os apaixonados pelo seus animais de estimação sempre vivem um dilema: Com quem deixá-los? A tendência Pet Friendly no turismo tem crescido bastante nos últimos anos e, segundo pesquisa realizada pelo Bookin.com no início do ano de 2020, 51% dos entrevistados afirmaram que só iriam viajar este ano se pudessem levar o seu pet, número que evidencia que fazer turismo com animais de estimação virou uma grande tendência no Brasil.