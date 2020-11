Pesquisa Real Time Big Data aponta vitória de Guti no segundo turno com 57% contra 43% de Elói

15:41:49

Levantamento foi encomendado pela TV Record e divulgado no início da tarde desta quinta-feira, 26

A pesquisa encomendada pela TV Record ao instituto Real Time Big Data, divulgada no início da tarde desta quinta-feira, 26, mostra que o prefeito de Guarulhos, Guti (PSD), deve vencer o segundo turno das eleições municipais no próximo domingo, dia 29. Ele tem 57% dos votos válidos contra 43% do ex-prefeito Elói Pietá, que concorre pelo PT.

A pesquisa ouviu 850 pessoas, de 22 e 25 de novembro, e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número SP09291-2020. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é três pontos percentuais.

No total de votos, Guti teve 47% das intenções de votos, enquanto Elói tem 36%. 10% dos entrevistados disseram que votariam branco ou nulo e 7% não sabem ou não responderam.

No primeiro turno, Guti teve 45,4% dos votos válidos, enquanto o candidato do PT obteve 32,1%.

