PESQUISA REVELA QUE 77% DOS CONSUMIDORES PRETENDEM FAZER COMPRAS DE NATAL ESTE ANO

Com o avanço da vacinação e a possibilidade de realizar encontros presenciais e celebrações de fim de ano, o comércio segue otimista com as vendas de Natal. De acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offer Wise Pesquisas, a expectativa é que 77% dos consumidores, 123,7 milhões de pessoas, presenteiem este ano, retornando ao patamar de consumo pré-pandemia e movimentando R$ 68,4 bilhões na economia.

Entre os produtos mais procurados as roupas seguem em primeiro lugar, com 61%, seguidas por brinquedos (37%), perfumes, cosméticos e calçados (36%) e acessórios (24%). A pesquisa ainda mostra que 36% dos entrevistados pretendem comprar um presente melhor, pagando mais caro.

E para atrair e surpreender, não só os consumidores, como também os presentados, a Feincartes (Feira Internacional de Artesanato e Decoração) trouxe para a Grande São Paulo produtos internacionais, genuínos e exclusivos. Os expositores brasileiros, senegaleses, turcos e indianos selecionaram a dedo os objetos, peças de decoração, vestuário e gastronomia típica que trouxeram para a edição deste ano, que acontece até o dia 26 de dezembro, no Parque Shopping Maia.

Na Feira, é possível adquirir porcelanas pintadas a mão, pratos filetados com ouro, peças com bordados artesanais, móveis marchetados em bronze, esculturas em madeira de ébano e em madeira de demolição, colchas, almofadas e pashminas confeccionadas em algodão e pigmentadas naturalmente; joias artesanais confeccionadas com aço inox, cortiça, pedras preciosas e Swarovski. Além de uma seleção única de perfumes franceses da marca MAH, representados no evento pelo artesão senegalês que reside na França.

Como o grande diferencial da Feincartes está na exclusividade dos produtos, afinal, todos eles são criações próprias dos artesãos internacionais ou importadas de representantes exclusivos, ou seja, uma oportunidade única e uma excelente opção para fazer uma volta ao mundo e voltar para casa repleto de presentes e lembrancinhas.

Realizada desde 2005, a Feira Feincartes realiza em média, 11 eventos ao ano e os expositores fieis acompanham o evento pelas cidades brasileiras. “Assim, é possível conhecer o estilo e as peculiaridades de cada região e a cada vez que retornamos para uma cidade, conseguimos promover uma experiência ainda mais personalizada” – garante Maria Mathias, idealizadora do evento.

O que encontrar na Feincartes do Parque Shopping Maia

Turquia: Os stands do páis são uma perdição para os fãs de mesa posta, decoração e tapeçaria (os tapetes impermeáveis são o destaque). Além deles, centenas de peças artesanais e coloridas encantam os compradores. Os itens vão desde porcelanas pintadas a mão, passando por lustres com mosaico, pratos filetados com ouro e muitas peças com bordados artesanais. Para este ano, a novidade fica por conta dos tradicionais doces e os chás revigorantes e relaxantes (feitos com a três maçãs e romã, respectivamente).

Senegal: A cultura do Senegal é especialmente conhecida pela qualidade de seus artesãos e de maneira requintada, o senegalês Cheikh Ahmed Tidiane que reside em Paris traz as últimas tendências para São Paulo através de joias exclusivas e cinco fragrâncias exclusivas da MAH. A marca não produz os perfumes em grande quantidade, não é um produto de prateleira, o intuito é oferecer algo diferente e personalizado para os compradores ao redor do mundo. Em outro stand, o visitante poderá conferir uma grande variedade de produtos, entre eles, roupas, objetos de decoração, estátuas, máscaras em madeira maciça como a djoubiti, que é uma madeira nobre no Senegal, também reproduzidas pelas habilidosas mãos de Mame Cheikh.

Índia: Os compradores terão acessos as peças artesanais, que vão desde móveis marchetados em bronze, até colchas, almofadas e pashminas confeccionadas em algodão e pigmentadas naturalmente. Afinal, os indianos seguem na contramão do mundo, reaproveitando tudo, utilizando produtos naturais e transformando suas peças em verdadeiras obras de arte. E claro, os incensos indianos, as pratas e os elementos religiosos também marcam forte presença no stand.

Brasil: Nesta edição é representado pelo Rio Grande do Sul com produtos cuidadosamente feitos com as melhores matérias primas nacionais. São queijos, vinhos, sucos e doces dos principais produtores locais, podem ser degustados e comprados. Os produtos vão desde os mais comuns passando por salames de javali, de picanha, sucos medicinais e doces com redução de açúcar; tudo pensando em oferecer o que há de melhor, para o público. E no stand de São Paulo, o destaque fica por conta das peças feitas em cabaça. São produtos exclusivos pintados à mão ideais para presentear e decorar o ambiente.

Para visitar e ter acesso as peças artesanais, exclusivas, internacionais e desenvolvidas por artesãos do mundo todo, basta visitar o Parque Shopping Maia, até o dia 26 de dezembro. A Feincartes está localizada no Piso 2 e a entrada é gratuita.

Feincartes (Feira Internacional de Artesanato e Decoração)

Quando: Até 26 de dezembro

Local: Parque Shopping Maia, Guarulhos (SP)

Av. Bartolomeu de Carlos, 230 – Bosque Maia

Entrada Franca

Instagram: @feira_feincartes