Pessoas de 30 a 59 anos respondem por 60,34% das infecções por Covid-19 na cidade

O Boletim Epidemiológico semanal com o detalhamento dos casos confirmados de Covid-19 em Guarulhos e óbitos por faixa etária e regiões, divulgado nesta sexta-feira (4) pela Secretaria da Saúde, aponta que 60,34% dos infectados na cidade têm entre 30 e 59 anos. O percentual representa quase 20 mil ocorrências do total de 32.839 moradores do município que tiveram resultado positivo para o novo coronavírus.

Lidera a porcentagem de contaminados, com 22,71% do total de registros, o público de 30 a 39 anos, seguido da população de 40 a 49 anos, que soma 21,40% das ocorrências. Os números ratificam a preocupação nacional neste momento, ou seja, de que os jovens estão se expondo mais ao vírus e, como muitas vezes são assintomáticos, levam a infecção para as pessoas mais velhas, faixa etária em que a taxa de letalidade é muito alta.

Em Guarulhos, dos 1.616 óbitos por Covid-19 confirmados até o momento, 72,46% foram registrados entre idosos de 60 a 80 anos ou mais. A faixa etária de maior risco para o novo coronavírus na cidade é a de 60 a 69 anos, que reponde por 25,74% das mortes, seguida da de 70 a 79 anos, com 23,64%, e dos idosos com idade igual ou superior a 80 anos: 23,08%.

Distribuição de casos e óbitos por regiões

A Região de Saúde Centro continua na liderança em número de casos e óbitos de Covid-19 no município, com 9.743 pessoas infectadas e 472 óbitos (letalidade de 4,84%). A Região de Saúde Cantareira é a segunda colocada, com 8.338 registros e 453 mortes (letalidade de 5,43%).

Na sequência aparece a Região de Saúde São João/Bonsucesso, com 7.908 notificações positivas e 320 vítimas fatais da doença (letalidade de 4,05%), e, por fim, a Região de Saúde Pimentas Cumbica, com 6.709 ocorrências e 371 óbitos (letalidade de 5,53%). Outros 141 casos do novo coronavírus notificados em Guarulhos não possuem informações sobre o endereço dos pacientes

