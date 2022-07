Petrus Porto destaca importância de vitória do São Paulo/Guarulhos diante do Flamengo/Ermelino pela Taça Kids F7 Guarulhos

Ads

A equipe Sub-12 do São Paulo/Guarulhos bem que tentou evitar o confronto contra o coirmão São Paulo Select na fase semifinal desta edição da Taça Kids F7 Guarulhos, mas não foi possível. Com a vitória por 3 a 0, a equipe da franquia do Tricolor paulista ficou na terceira posição da Série 1 com os mesmos 16 pontos do líder Chute Inicial/Guarulhos-Centro e o Select. No entanto, Petrus Porto destacou a importância do triunfo e da classificação de sua equipe.

“Foi um jogo bom e conseguimos ganhar, porém, não foi um jogo tão fácil. Pelo menos conseguimos a vitória, além de termos jogado muito bem. O negócio é continuar assim por que o time está muito bom e não vacilar nos jogos para que possamos ser campeões”, declarou Petrus Porto, atleta da equipe Sub-12 do São Paulo/Guarulhos.

No próximo domingo (26), na quadra da franquia do São Paulo/Guarulhos, os donos da casa encaram na semifinal o coirmão São Paulo Select. Já a franquia guarulhense dos Meninos da Vila enfrentam na semifinal da Série 2 o Furacão/Arujá. Apesar da vitória por 4 a 2 sobre a franquia do Boca Juniors/Penha, Enzo Souza, autor de dois gols, entende que o duelo foi difícil e espera que sua equipe possa conquistar o título da competição.

“Foi uma partida bem difícil, mas conseguimos sair com o resultado. Quero elogiar a equipe, que me ajudou a sair da partida com dois gols marcados e a vitória. Esse jogo mostrou que estamos preparados para a semifinal e uma possível final. E espero que possamos levar a taça”, concluiu Enzo Sousa.