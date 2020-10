PF encontra dinheiro na cueca de vice-líder do Bolsonaro

Josias de Souza

15/10/2020 05h21

É dura a vida dos devotos de Bolsonaro. Aplaudiram o presidente na frente do Alvorada quando ele disse que dará “uma voadora no pescoço” de quem for apanhado fora da linha no seu governo.

Horas depois, trombaram com a notícia de que o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), vice-líder de Bolsonaro no Senado, foi pilhado em Roraima numa batida da Polícia Federal escondendo dinheiro dentro da cueca, inclusive entre as nádegas.

O episódio desce à crônica do poder como mais uma evidência de que, em política, nada se cria, nada se transforma… Tudo se corrompe.

Na era Lula, o assessor de um deputado petista foi flagrado com dólares presos ao cós da cueca. Agora, numa fase em que proliferam os casos de lavagem de capitais, descobre-se que o vice-líder de Bolsonaro suja dinheiro no traseiro.

Ironicamente, Bolsonaro fizera menção à presença dos agentes federais no berço eleitoral do vice-líder. Apura-se a suspeita de desvio de verbas destinadas ao combate à pandemia. Coisa de R$ 20 milhões.

“Ah, acabou a Lava Jato, pessoal?”, indagou o capitão. “A PF está lá em Roraima hoje. Para mim não tem. No meu governo, não tem porque botamos gente lá comprometida com a honestidade, com o futuro do Brasil.”

O futuro prometido por Bolsonaro ainda não chegou. Mas as pessoas já conseguem enxergar o pretérito passando. Não será por falta de pescoço —ou de nádega— que o presidente deixará de distribuir suas prometidas “voadoras.”

Para ser levado a sério, Bolsonaro teria de dar uma voadora no pescoço dos líderes do governo na Câmara e no Senado. Ricardo Barros e Fernando Bezerra são alvos da Lava Jato.

Mereceriam voadoras também pelo menos três ministros: o do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, réu num caso de desvio de verbas eleitorais; o do Meio Ambiente, Ricardo Salles, condenado por improbidade administrativa; e o da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que pleiteia acordo com a Procuradoria depois de confessar ter feito caixa dois.

Bolsonaro precisaria distribuir voadoras também em casa. Dois de seus filhos, Flávio e Carlos, estão enrolados em casos de desvios de verbas públicas em gabinetes legislativos.

No limite, enquanto não explicar a origem dos R$ 89 mil que o casal Queiroz depositou na conta de sua mulher, Bolsonaro terá de se autogolpear com uma de suas voadoras.

Nos últimos dias, o presidente gastou baldes de saliva para alardear que não há corrupção à sua volta. E não somos nós que vamos discutir com um perito no assunto.

