Picanço recebe 50 das 461 árvores nativas da Mata Atlântica a serem plantadas na cidade em dezembro

O canteiro central da avenida Bartholomeu de Carlos, no Picanço, ganhou 50 novas mudas de árvores nativas da Mata Atlântica no sábado (4)

11:17:24

O plantio foi promovido pela Prefeitura de Guarulhos com a participação voluntária de 30 funcionários do Parque Shopping Maia, moradores locais e convidados.

Durante o mês de dezembro a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) irá plantar mais 461 árvores em alusão ao aniversário de Guarulhos, que completa a mesma quantidade de anos nesta quarta-feira (8). Qualquer pessoa pode participar dos plantios programados, basta chegar ao local escolhido no horário agendado (veja abaixo).

O vice-prefeito e secretário de Cultura, Professor Jesus, participou da atividade no Picanço plantando uma muda de pau-brasil, árvore-símbolo do país e que se encontra na lista de espécies ameaçadas de extinção. Para o local as espécies escolhidas foram ingá, embaúba, jabuticaba pitanga e cabreúva.

A ação de voluntariado é mais uma etapa promovida pela Sema por meio do Programa Ilhas Verdes (PIV), que tem o objetivo de combater as ilhas de calor existentes no município com o plantio de árvores nativas da Mata Atlântica Regional. Ilhas de calor são locais onde houve aumento da temperatura ambiente nos últimos anos devido à crescente urbanização e ao trânsito intenso de veículos.

Plantios comemorativos

07/12 – terça-feira – 9h

100 árvores – Jardim Ponte Alta II

Avenida Luiz Gonzaga do Nascimento, s/nº (EPG Prof. Edson Nunes Malecka)

08/12 – quarta-feira – 9h

50 árvores – Jardim Santa Francisca

Viela São José do Egito, s/nº

36 árvores – Centro – 9h

Avenida Antônio de Souza, 186

09/12 – quinta-feira – 9h

45 árvores – Parque Cecap

Alameda dos Lírios, s/nº (Terminal Rodoviário)

40 árvores – Jardim Bom Clima – 14h

Avenida Bom Clima, 49 (Paço Municipal)

11/12 – sábado – 9h

15 árvores – Parque Cecap

Rua Célia Domingues Faustino, 281 (Condomínio Sergipe)

12/12 – domingo – 9h

30 árvores – Vila Rio de Janeiro

Avenida Benjamin Harris Hunicutt, 1.327 (cemitério)

30 árvores –Água Azul – 9h

Rua Punta del Este, s/nº

40 árvores – Gopoúva – 9h

Parque da Saúde – rua Iris, s/nº

15/12 – quarta-feira – 9h

25 árvores – Bairro Água Chata

Rua José de Freitas, s/nº (EPG Elis Regina)