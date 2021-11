Claudio usuário de entorpecentes de drogas falou sobre sua vida nos semáforos na Cidade de Guarulhos disse, seus principais desafios quanto as suas condições de pedinte.

Claudio: é só olhar tem muitos caras que é tão rico! Tão rico que simplesmente você está chegando perto do carro dele ele fecha o vidro é opção dele, mais é do ser humano, não é o que você tem que determina o teu caráter, a consequência da sua vida e suas escolhas te trouxeram para o que você é hoje, eu sou melhor que você ou você é melhor que eu “não “ somos iguais só tomamos caminhos diferente , eu ganhava um pau e trezentos por dia , hoje estou no farol , pedindo dinheiro para usar drogas , estou ganhado um pouquinho menos é minha escolha , porém não é minha opção de vida a reportagem é do Jornalista Robson Silva Moreira, sendo o destaque da semana até logo.