PÓDIO: Verstappen e Hamilton batem, rivalidade se acirra e Ricciardo vence com 1-2 da McLaren

17:02:58Na manhã deste domingo, foi realizado o GP da Itália de Fórmula 1, 14ª etapa da temporada 2021 da categoria máxima do automobilismo mundial. A corrida de Monza foi marcada pelo acidente entre Max Verstappen, holandês da Red Bull, e Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, e a vitória espetacular de Daniel Ricciardo pela McLaren. Por isso, o PÓDIO chega com as análises de Rico Penteado, ex-engenheiro da Renault na F1, e Felipe Motta, apresentador dos canais ESPN/Fox Sports.

© Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, and the rest of the field at the start

