Polícia de SP prende mulher por participação em assalto de Criciúm

Encontrada na zona sul de SP, ela foi presa pelos crimes de posse ilegal de armas e tráfico de drogas. Todos os objetos foram apreendidos

Da Redação

2/12/2020 às 14h13 (Atualizado em 2/12/2020 às 17h10)



” title=”Os homens armados atearam fogo num túnel que liga Criciúma à cidade de Tubarão para impedir que batalhões do município vizinho pudessem ajudar os policiais militares



“>

” title=”Na fuga, os homens jogaram malotes nas vias da cidade e mesmo com o tiroteio é possível ver que alguns moradores saíram às ruas para recolher o dinheiro. Ainda não há informação do valor total que foi levado pelos suspeitos

“>

” title=”Era possível ver notas de dinheiro que ficaram para trás após a fuga dos homens. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a reação de moradores com a ação dos suspeitos e a quantidade de dinheiro deixada pelas ruas da cidade. “Gente do céu (olha) o chão de Criciúma após os ladroes terem fugido com milhões”

“>

” title=”O prefeito Clésio Salvaro (PSDB) divulgou um vídeo e pediu que os moradores fiquem em casa enquanto a PM aguarda reforço de outras cidades da região

“>

Mulher foi encontrada na zona sul de São PauloDivulgação

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta quarta-feira (2), na zona sul da capital paulista, uma mulher pela participação no assalto de uma quadrilha a uma agência bancária em Criciúma (SC), que resultou em trocas de tiros com policiais militares na madrugada de terça (1º). Ela foi presa por crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo.

Segundo o boletim de ocorrência do 25º Distrito Policial, de Parelheiros, obtido pela Record TV, os investigadores receberam informações de que uma pessoa envolvida no crime em Criciúma estaria no Jardim Reimberg, na zona sul de São Paulo.

Feitas as diligências no local indicado, os policiais encontraram uma grande quantidade de de cartuchos de fuzil calibre 7,62 mm, dois carregadores de pistola calibre 9mm, seis tijolos de cocaína, dez telefones celulares, uma caixa contendo espoletas de acionamento de explosivos, um saco de tecido, conhecido por “saco de campanha”,

A mulher foi presa em flagrante e todos os objetos foram apreendidos.Criciúma foi alvo de ataque criminosoGuilherme Hahn/EFE – 01.12.2020

Equipes seguem em busca da quadrilha

Ao menos sete equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) estão mobilizadas no sul do país em busca da quadrilha que fugiu após o assalto ao banco em Criciúma. As informações são do repórter Osvaldo Sagaz.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook