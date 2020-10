Polícia Militar faz operação na Mangueira; um homem foi morto e um fuzil apreendido

08:36:40

Imagens do Globocop mostram as ruas quase desertas. Agentes do Bope estão na comunidade.

Por Guilherme Peixoto,

27/10/2020 07h19 Atualizado há 26 minutos

Bope faz ação na Mangueira

A Polícia Militar realiza na manhã desta terça-feira (27) uma operação na comunidade da Mangueira, na Zona Norte do Rio. Um homem morreu e um fuzil foi apreendido por agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Agentes armados puderam ser visto nas ruas da comunidade.

Moradores da Mangueira afirmaram por meio de mensagens em redes sociais que não conseguem sair da comunidade por causa dos tiros.

Imagens do Globocop mostraram as ruas quase desertas. Às 7h, o movimento costuma ser intenso, com pessoas descendo a comunidade para trabalhar.

Comunidade da Mangueira na manhã desta terça-feira (27) — Foto: Reprodução/ TV Globo

Comunidade da Mangueira na manhã desta terça-feira (27) — Foto: Reprodução/ TV Globo

Fuzil apreendido em operação na Mangueira, na Zona Norte do Rio — Foto: Divulgação/ PMERJ

Fuzil apreendido em operação na Mangueira, na Zona Norte do Rio — Foto: Divulgação/ PMERJ

Segundo quem vive na região, os tiros começaram por volta das 5h. Eles comentam que os tiroteios são intensos e que veem carros da Polícia Militar circulando pela região. Na Rua Visconde de Niterói há um veículo blindado em um dos acessos.

Na semana passada, criminosos armados com fuzis foram vistos nas ruas da comunidade. Eles tentavam fugir da polícia e espalhavam terror entre os moradores.

Policiais nas ruas da Mangueira, na Zona Norte do Rio — Foto: Reprodução/ TV Globo

Policiais nas ruas da Mangueira, na Zona Norte do Rio — Foto: Reprodução/ TV Globo

Blindado da PM na Rua Visconde de Niterói, na Zona Norte do Rio — Foto: Reprodução/ TV Globo

Blindado da PM na Rua Visconde de Niterói, na Zona Norte do Rio — Foto: Reprodução/ TV Globo

Tiros no Morro dos Macacos

A Polícia Militar confirma que no começo da manhã desta terça, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos estavam verificando uma denúncia na comunidade quando foram atacados por criminosos e reagiram.

Não há informações sobre prisões, apreensões ou relatos de possíveis feridos.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook