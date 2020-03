//Polícia prende sete suspeitos de envolvimento em ataque em Vitória

17:58:27

O secretário Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo, Roberto Sá, declarou em entrevista coletiva, na tarde de hoje (14), que sete suspeitos de terem participado da onda de violência na zona sul de Vitória foram detidos.

A motivação da “onda de terror”, como classificou Roberto Sá, foi o assassinato de Caio Mateus Silva Santos, de 17 anos, que mantinha envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo o secretário, o jovem foi morto durante uma operação realizada durante madrugada, no Complexo da Penha. O jovem foi levado ao hospital horas mais tarde, por volta de 8h30 da manhã, mas não resistiu aos ferimentos.

Os ataques forçaram lojistas a fecharem o comércio. Um ônibus do transporte público foi incendiado. De acordo com o secretário, os bandidos usaram fogos de artifício e disparam contra carros estacionados no local.

O bairro da Penha, um dos acessos ao morro onde a operação foi realizada, está sob ocupação policial desde o dia 5 de fevereiro. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do estado, coronel Márcio Eugênio Sartório – que também participou da entrevista coletiva -, a ocupação também pode ter contribuído para a ação criminosa.

Mais cedo, o governado do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou em rede social que “a polícia atuará com mais força ainda”, citando a intensidade do ataque criminoso.

Renato Casagrande ✔@Casagrande_ES Bandidos reagem à ocupação da PM nos bairros, mas a polícia atuará com mais força ainda. Já efetuamos prisões de alguns desses criminosos. Essa será a nossa resposta. Força Nacional

A polícia militar usa helicópteros e viaturas para monitorar a situação na zona sul da capital. Roberto Sá disse que, caso os ataques continuem, a Força Nacional poderá ser requisitada para intervir na segurança pública do estado