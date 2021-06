Polícia procura por criminosos que executaram comerciante em Guarulhos

09:35:11

Câmeras de segurança flagraram um homem sendo executado com diversos tiros de fuzil, em Guarulhos, na manhã desta segunda-feira (7). O crime ocorreu na rua Artur Rodrigues Alcântara, na Vila Galvão, às 7h28.

Guarulhos Hoje

As imagens mostram um homem encapuzado, com uma arma longa em mãos, correndo em direção à casa da vítima. O homem, que abria o portão da garagem, tenta correr para dentro quando vê a aproximação do suspeito.

O criminoso rapidamente se aproxima e inicia os disparos. A vítima cai no chão e o homem continua atirando. Depois ele foge.

De acordo com a Polícia Militar, o criminoso chegou em um Fiat Mobi na cor branca. As câmeras não flagraram o veículo, que ficou estacionado do outro lado da rua, mais a frente do local do crime.

A PM foi acionada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo e localizou o homem baleado, além de muitas cápsulas de fuzil no chão. O óbito foi constatado no local pelo médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo a Polícia Civil, até o momento, não há nenhuma suspeita do autor dos disparos. O caso é apresentado no 2° Distrito Policial de Guarulhos.

