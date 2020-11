Polícia tenta identificar homem que atirou em candidato a vereador durante transmissão ao vivo em Guarulhos.

A Polícia Civil tentar identificar o homem que atirou num candidato a vereador de 40 anos, na manhã de segunda-feira (9), em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ricardo Moura, do PL, foi baleado durante uma transmissão ao vivo pela internet (veja o vídeo acima).

Ele foi atingido no ombro e na perna, chegou a ser socorrido no Hospital Geral da cidade, onde foi operado e teve alta no mesmo dia. À noite, o candidato passou mal e foi levado para outro hospital. Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre o seu estado de saúde.