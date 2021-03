Policiais apontam “desprezo” de Bolsonaro e falam em protestos e paralisações

© Fernando Oliveira/PRF Na foto, policial rodoviário federal durante operação de radar móvel em Curitiba

Entidades que representam policiais e forças de segurança manifestaram insatisfação com o governo do presidente Jair Bolsonaro por não ter preservado a categoria das medidas definidas na PEC emergencial, aprovada em 1º turno na Câmara dos Deputados na madrugada desta 4ª feira (10.mar). A proposta permite que os governos bloqueiem reajustes salariais, promoções e progressões na carreira de servidores públicos caso as despesas superem 95% das receitas.