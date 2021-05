Policiais terão que usar câmera em uniforme após ação no Jacarezinho

Rede Gazeta News Guarulhos

Com 34 votos favoráveis, foi aprovada nesta quarta (12) pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), uma lei que determina a instalação de câmeras nas aeronaves e nos uniformes de agentes de segurança no estado.

© Divulgação/Divulgação Policiais-do-Rio-vao-usar-cameras-portateis-nos-uniformes-scaled

O projeto é aprovado seis dias após a ação policial mais letal da história do Rio, na comunidade do Jacarezinho, e segue para o governador Cláudio Castro, que tem até quinze dias para sancioná-lo ou vetá-lo. A votação já estava marcada antes da operação.

A medida é uma atualização da lei sancionada em 2009, que obriga o Governo do Estado a instalar câmeras nos veículos de Segurança Pública e Defesa Civil, que não vinha sido cumprida.

Segundo texto, a nova proposta deverá ser implantada de forma gradativa, estabelecendo no máximo dois anos para que metade do efetivo seja implantado. Serão destinadas 1 600 para a Polícia Militar, 765 para o Programa Segurança Presente, 100 para a Polícia Civil e 43 para os bombeiros.

“O policial em atividade é o próprio Estado atuando. A instalação de câmeras nas viaturas já se mostrou como fator fundamental para a produção de provas em casos em que policiais se envolveram em ocorrências cujo esclarecimento só seria possível a partir de relatos de testemunhas, muitas vezes inexistentes”, afirma o deputado estadual Carlos Minc (PSB), autor do projeto.

