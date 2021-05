Por que a CPI da Covid citou Silas Malafaia?

Rede Gazeta News Guarulhos

12:17:38

Além de Malafaia, o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, também citou o nome do missionário R.R. Soares.

Nesta quarta-feira (12), o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, depôs na CPI da Covid.

O depoimento de Wajngarten foi marcado por muita discussão e até troca de insultos envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o relator da CPI, o senador Renan Calheiros (MDB-AL).

O nome do pastor bolsonarista Silas Malafaia foi citado pelo ex-secretário logo no início da sua fala. Além do pastor, ele também citou o nome do missionário R.R. Soares.

Wajngarten disse que se aconselha com o pastor Silas Malafaia e com o missionário R.R Soares, e ressaltou que frequenta as reuniões do Templo de Salomão em São Paulo.

Ele também exaltou Bolsonaro, dizendo que participou de um governo temente a Deus, e que protege a família sempre em nome da pátria.

“Rezo todos os dias, além disso frequento as reuniões do Templo de Salomão em São Paulo, que me ensinou a ser forte e ser crente. Me aconselho com o pastor Malafaia e o missionário RR para buscar sempre os caminhos da fé. Participei de um governo temente a Deus, que protege a família, sempre em nome da pátria”, disse.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook