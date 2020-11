Por que as empresas devem usar um gerador de código QR com logotipo

10:10:12

Nos últimos oito meses, os códigos QR estão se tornando uma ferramenta superior em marketing. Com a concorrência acirrada no mercado, por que as empresas deveriam usar um gerador de código QR com logotipo? Que diferença isso pode fazer para os consumidores?

No último estudo conduzido pelo Statista, 27,95% dos consumidores nos EUA e no Reino Unido concordaram que há um aumento no uso de códigos QR atualmente. Ao retransmitir esses números, os códigos QR estão abrindo caminho para um uso mais simplificado.

O que é um código QR?

Um código de resposta rápida ou código QR é um tipo de código de barras bidimensional que digitaliza mais rápido e armazena mais dados do que os códigos de barras tradicionais. Um código QR é distinguido por dois tipos, códigos QR estáticos e códigos QR dinâmicos. Com o uso de hoje, você pode ver esses códigos QR colocados em restaurantes, hotéis, bares, ruas, etc.

O que é um gerador de código QR com logotipo?

Um gerador de código QR com logotipo é um software online que gera códigos QR com logotipo e apelo à ação no seu design. Este tipo de software de geração de código QR permite que os usuários melhorem seu design de código QR adicionando seu logotipo e call to action. Este gerador de código QR é usado para criar códigos QR que podem oferecer suporte a qualquer conteúdo relacionado à marca, como mídia social, vídeo e campanhas de marketing impresso.

Como usar um gerador de código QR com logotipo?

1. Escolha um gerador de código QR confiável e confiável online.

A primeira etapa que as empresas sempre devem fazer ao usar o gerador de código QR com logotipo é escolher um gerador de código QR confiável e confiável online. Com uma dúzia de geradores de código QR disponíveis online, o gerador de código QR como o QRTiger é o melhor gerador de código QR que eles usam online. Com sua interface livre de anúncios e fácil de navegar, eles podem ter um processo fácil de geração de código QR.

2. Selecione o tipo de conteúdo com o qual deseja gerar seu código QR.

Depois de abrir o gerador de código QR, prossiga selecionando a categoria / tipo de conteúdo que você deseja gerar a sua marca de código QR. Existem diferentes tipos de código QR que você pode usar como guia ao selecionar a categoria de código QR.

3. Preencha os campos obrigatórios do processo de geração.

Uma vez feita a seleção, continue preenchendo os campos obrigatórios para o processo de geração.

4. Gere seu código QR.

Continue gerando seu código QR. Para uso de longo prazo, é recomendado gerá-los como códigos QR dinâmicos.

5. Personalize e adicione seu logotipo e apelo à ação

Personalize o design do seu código QR retransmitindo-o nas predefinições fornecidas ou crie uma do zero. Ao fazer seu próprio modelo de código QR, você pode escolher o conjunto de padrões, formas de olhos e cores. Uma vez que é um gerador de código QR com logotipo, adicionar um logotipo e uma frase de chamariz é uma obrigação.

6. Teste seu código QR.

Depois de personalizar seu código QR, teste-o usando diferentes dispositivos para digitalizá-lo. Com isso, você pode detectar qualquer erro de digitalização e corrigi-los antes de prosseguir com o download.

7. Baixe e implante.

Quando estiver satisfeito com seu teste de código QR, faça o download do código QR e implante-o. Para uma qualidade de impressão de código QR mais definitiva, baixe-os em formato vetorial, como formato SVG. Com isso, você pode manter sua capacidade de leitura e atrair mais leitores de código QR.

5 razões pelas quais as empresas devem usar um gerador de código QR com logotipo?

Devido ao seu movimento em direção ao futuro, a necessidade de criar um código QR mais competitivo decide o futuro do marketing. Para ter códigos QR melhores e aprimorados em suas campanhas de marketing, aqui estão os seguintes motivos pelos quais você deve escolher um gerador de código QR com logotipo para gerar seus códigos QR.

1. Estabeleça uma identidade de código QR com sua marca.

A primeira razão pela qual as empresas devem usar um gerador de código QR com logotipo para gerar seus códigos QR é estabelecer sua própria identidade de código QR. Por meio dele, seus clientes identificarão facilmente o código QR que estão digitalizando. Além disso, ele afirma sua segurança ao digitalizar um código QR projetado por sua marca.

2. Aumentar o conhecimento da marca.

Aumentar o conhecimento da marca com códigos QR é sempre uma das principais prioridades das empresas. Quando eles usam um gerador de código QR com logotipo para gerar seus códigos QR, eles podem permitir que mais pessoas criem consciência de marca com eles. Dessa forma, eles podem saber que os códigos QR que as pessoas escanearão são de marcas e marcas que estão se conectando a eles. Além disso, o uso de códigos QR com logotipo pode aumentar sua taxa de digitalização em 123% mais.

3. Cria códigos QR de aparência profissional.

Como os códigos QR podem ser encontrados em qualquer lugar, determinar quais códigos QR são confiáveis ​​é uma tarefa difícil que os consumidores sempre enfrentam. Por causa disso, os clientes e entusiastas do código QR estão sempre encontrando uma maneira de determinar qual código QR é confiável e qual não é.

Com a ajuda de um gerador de código QR com logotipo, os códigos QR das empresas agora podem parecer mais profissionais e ser diferenciados dos códigos QR tradicionais.

Para criar um código QR com aparência mais profissional, considere adicionar seu logotipo e uma frase de chamariz. Desta forma, seus clientes saberão facilmente que seu código QR é seguro para leitura e não compromete a segurança dos dados do cliente ao escanear um.

4. Adiciona uma vantagem competitiva mais do que o uso de gerador de código QR regular.

Uma coisa que um gerador de código QR com logotipo pode ter é sua capacidade de ter uma vantagem mais competitiva do que o uso de geradores de código QR regulares. Por isso, as empresas que usam o gerador de código QR com logotipo para criar seus códigos QR estão à frente de seus concorrentes.

5. Crie códigos QR seguros

Como os códigos QR estão ganhando fama, os golpistas de código QR estão tramando seus planos para realizar uma fraude organizacional de QR. Por causa disso, o uso de códigos QR tradicionais pode não ser seguro o suficiente para as empresas. Para resolver esse problema, o uso de um gerador de código QR com logotipo é altamente recomendado para empresas.

Com sua capacidade de adicionar design de chave adicional aos seus códigos QR, eles podem garantir a segurança de seus clientes e deixá-los discernir qual código QR pertence e é feito por eles.

Conclusão

Com a necessidade atual de integrar uma forma inovadora de manter um negócio funcionando, o uso de códigos QR está se tornando sua ferramenta tecnológica básica. Por causa disso, esses códigos estão se tornando uma transação tecnológica doméstica e sem contato.

À medida que a competição do código QR continua, as empresas podem estar sempre alguns passos à frente de seus concorrentes com o uso de um gerador de código QR com software de logotipo. Com o uso dele, eles podem criar códigos QR seguros e com a marca e garantir a segurança da digitalização de dados de seus clientes.