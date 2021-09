Por que buscar a Deus é importante?

Ads

Nossos planos nunca são nossos. Nossa vida pode ser conduzida pelo inimigo, pessoas, influências e por nós mesmos. A vida não pode ser vivida sem o Pão da Vida operando através de nós. Nós nos frustramos até o ponto de colapso. Deixamos nossas circunstâncias decidirem nossos planos. Quando operamos na nossa carne, nada de bom pode resultar disso.

Glória em Seu santo nome; Que o coração daqueles que buscam ao Senhor se alegrem! Busque o Senhor e Sua força; Busque Seu rosto para sempre! (Salmo 105: 3-4).

O fruto (João 15: 1-17) que estava ali agora está apodrecendo porque deixamos tudo, mas Deus controla nossos passos. Mas se nos humilharmos, deixarmos de lado nosso orgulho e O buscarmos, podemos ficar em paz (2 Crônicas 7:14). “Tudo o que o Senhor quer, ele o faz, no céu e na terra, nos mares e em todas as profundezas” (Salmo 135: 6).

Busca constante

O quarto discurso de Jó e a resposta a Zofar em Jó 12 falam sobre como Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia afirma que “nas suas mãos está a vida de todos os viventes e o fôlego de toda a humanidade” (Jó 12:10). Neste versículo, pode-se discernir que não importa o que ou quem você é. Seja você um inimigo ou amigo, Deus ainda está no controle.

Jó passou por muita dor e sofrimento. Não é de se admirar por que ele implorou a Deus e continuou a confiar Nele, mesmo quando Jó queria que Deus acabasse com sua vida. Mas Jó nunca foi contra Deus. Em vez disso, ele se apoiou nele tanto quanto podia, mesmo quando seus inimigos o conduziam de outra forma.

Eis que consideramos bem-aventurados os que permaneceram firmes. Você já ouviu falar da constância de Jó e viu o propósito do Senhor, como o Senhor é compassivo e misericordioso (Tiago 5:11).

Você já passou por uma situação em que Deus é o único a quem você pode recorrer? Depois que essa circunstância foi resolvida, você ainda se apegou, se apoiou e buscou a Deus?

Em todas as esferas da vida, surgem problemas. Um exemplo disso que encontrei foi quando um pássaro ferido encontrou refúgio em um arbusto de borboletas. Minha mãe voltou do trabalho na hora do almoço e, ao olhar pela janela da cozinha, enquanto comia, viu um enorme corvo.

Este pássaro estava claramente ferido com a asa e tentava se agarrar aos pequenos galhos do arbusto de borboletas. Nas árvores acima, esse pássaro preocupava amigos. Meu pai tentou tirar o pássaro do mato porque parecia muito desconfortável no calor do dia.

Quando ele não conseguiu fazer o pássaro se agarrar a uma vassoura velha, saí e tentei gentilmente forçar o pássaro na vassoura. Quando finalmente ganhou coragem para se agarrar à vassoura, o pássaro parecia à vontade, pronto para confiar em mim para trazê-lo em segurança.

Tenho certeza de que muitos de vocês já passaram por uma situação em que parece muito arriscado confiar em alguém além de você mesmo. Mas, à medida que você se solta e confia que Deus o levará aonde você precisa estar, você entenderá verdadeiramente o que significa apoiar-se em Deus.

Buscando Deus em meio às suas dúvidas

Ao buscar a Deus, não é surpresa que surjam perguntas sobre o que você está buscando. Acho que às vezes fazemos com que aquilo para o qual buscamos respostas se torne mais aparente e o foco, em vez de apenas buscarmos apenas a Deus.

Em 1 Crônicas 16:11, a Bíblia declara: “Buscai o Senhor e a sua força; busque sua presença continuamente! ” Precisamos buscar a Deus apenas para buscá-Lo. Deus já conhece as dúvidas que temos. Mas também use sabedoria na área sobre a qual você está buscando a Deus. Sei que buscar a Deus pode parecer difícil às vezes, e realmente pode ser, se permitirmos. Portanto, em toda essa busca, busca e batida, nós, como filhos de Deus, estamos construindo perseverança.

Em Tiago 1: 2-4, a Bíblia declara: “Contem com alegria, meus irmãos, ao enfrentar provações de vários tipos, pois você sabe que a prova de sua fé produz perseverança. E deixe a constância ter seu efeito total, para que você seja perfeito e completo, sem falta de nada. ”

Então, o que significa constante? De acordo com o dicionário, ser constante significa ser imóvel e não sujeito a mudanças. Deve ser dedicado ao caminho e plano que Deus estabeleceu em sua vida. 1 Coríntios 15:58 declara que “Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.”

Mesmo que as situações e circunstâncias em sua vida sejam difíceis de enfrentar, deixe Deus fazer Sua obra em você nesses momentos da vida. É normal ter medo, mas não deixe que esse medo o impeça de seguir em frente com Deus.

Buscando a Deus de todo o coração

“Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração” (Salmo 119: 2). Sempre me perguntei: “O que significa” buscar de todo o coração? ” Eu não conseguia entender como dar a Deus todo o meu coração. Mas se olharmos em toda a Bíblia, podemos ver que Deus não dá a metade.

A Bíblia declara em Lamentações 3:22:23 que “O amor constante do Senhor não cessa; sua misericórdia nunca termina; eles são novos a cada manhã; grande é a sua fidelidade. ” Se Deus, o criador de nossos próprios corações, sempre vai nos amar e nos dar Seu coração, então podemos compreender em nossas mentes humanas o que significa buscar de todo o coração.

Muitas vezes em minha vida perdi a confiança de dar todo o meu coração. Todos nós podemos nos relacionar com isso de uma forma ou de outra. Mesmo em Provérbios 4:23, a Bíblia declara: “Guarda o teu coração com toda a vigilância, porque dele fluem as fontes da vida”. Portanto, conforme atestamos esse versículo, nossa busca por Deus não tem espaço para influências externas.

À medida que praticamos mais e mais para buscar e dar a Deus nossos corações, não haverá espaço para o inimigo entrar e envenenar nossos corações. A verdade é que somos pecadores. Nós nascemos no pecado (Salmos 51: 5), e sempre haverá uma batalha por nossos corações. Deixe esta batalha ser travada por Deus enquanto você O busca diligentemente.

Uma oração de encerramento

Pai, eu oro por cada pessoa que está procurando por você. Não conheço suas circunstâncias nem seus raciocínios. Mas eu oro para que todos eles dêem todo o seu coração a você enquanto o procuram. Oro para que eles vejam seu rosto glorioso e que seu amor os envolva de paz. Em nome de Jesus, Amém.

