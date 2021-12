Por que é importante e como fazer caridade no final do ano

Ads

Para quem é cristão, há ainda mais motivos para ser solidário.

Um dos momentos em que mais se fala sobre a caridade é no período do final do ano. Não é para menos! Reunir-se com os amigos e a família, além da própria celebração da vida de Cristo desperta nas pessoas a vontade de ajudar quem mais precisa.

Para quem é cristão, há ainda mais motivos para ser solidário. A Bíblia possui diversas passagens que tratam da caridade, então, é nosso dever praticar esses atos de bondade. Confira a seguir o que o livro diz sobre isso e formas de praticar solidariedade este ano!

O que a Bíblia diz sobre a caridade?

Fazer algo pelo outro, sem esperar uma recompensa, é uma das formas de demonstrar amor pelos irmãos e cumprir o que Jesus nos ensinou “Amar ao próximo, como a nós mesmos”.

Muitas vezes, nos deparamos com pessoas carentes, não apenas de dinheiro, e que precisam ser ajudadas. Há aqueles que passam fome, frio, não têm onde morar ou, ainda, estão perdidos neste plano. Não é direito dos cristãos julgar o porquê esses irmãos estão nessas condições. Porém, é um dever fazer o possível para prover dignidade e aproximá-los do que a igreja prega.

Estas são algumas passagens que tratam da caridade, e que podem ser vistas na Bíblia Online:

1 João 1:17,18 – Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Esse trecho é explícito ao mostrar que não basta ser temente a Ele, se o cristão não ajudar quem precisa;

Salmos 41:1 – Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre; o SENHOR o livrará no dia do mal. Embora a recompensa (deste plano) não seja o objetivo da caridade, quem se dispõe a se doar pelo outro é recompensado por Deus;

Provérbios 11:25 – O generoso sempre prosperará; quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Mais claro, impossível. De nada adianta “guardar” o que possui, mesmo vendo quem precisa. As maiores bênçãos recaem a quem divide, assim como Jesus fez.

Como fazer caridade no final do ano?

Existem diversas maneiras de fazer caridade, especialmente no final de ano. Você e sua família podem começar pela doação de roupas. Tirem um dia para organizar a casa e ver quais peças já não servem mais e que estão em bom estado.

Depois disso, procure a instituição de caridade mais próxima, que pode até mesmo ser a igreja que frequenta. Durante esta época, há vários grupos que se mobilizam para entregar roupas e calçados para quem mais precisa, então, é possível aproveitar a oportunidade.

Outra forma de praticar o amor pelos irmãos é por meio de doação de alimentos. Como a inflação pegou todos de surpresa, há pessoas que estão passando por mais dificuldades e precisam ser socorridas. Uma dica é observar as ofertas dos mercados pela internet, como estas do Folheto Extra, onde há promoções de frutas, legumes e produtos não perecíveis. A partir de então, você e sua família podem montar algumas cestas para levar a comunidades carentes ou a locais de recolhimento de alimentos. Lembre-se de que o que pode não ser muito para vocês pode fazer a diferença na vida de outras pessoas.

Além dessas ações, vale ainda dedicar um tempo para estar próximo dos irmãos que precisam, pois nem toda fome e sede são de alimentos. Há organizações que realizam roda de conversa com ex-detentos, visitas a orfanatos e asilos, e muito mais. Certamente, estes momentos farão bem para eles e para fortalecer a sua fé também!