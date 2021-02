Por que o Google está irritado com a Austrália?

Rede Gazeta News Guarulhos

11:11:07

A Austrália está trabalhando em uma lei que visa fazer com que as plataformas de Internet do Google e do Facebook paguem às empresas de mídia de notícias pela exibição de seu conteúdo, bem como por links para seu conteúdo.

Após a publicação de seu rascunho, no ano passado, o Facebook disse que tal lei poderia forçá-lo a bloquear o conteúdo de notícias australianas em seu feed.

Na semana passada, pouco mais de um mês depois que a Austrália introduziu a legislação no Parlamento, o Google disse que encerrará seu mecanismo de busca lá se a lei se tornar realidade, o que levou o primeiro-ministro Scott Morrison a dizer: “Não respondemos a ameaças”

