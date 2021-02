Por que os militares de Mianmar deram um golpe?

Os militares apoiaram as alegações de fraude do USDP, sem oferecer qualquer prova

O poderoso chefe militar de Mianmar, Min Aung Hlaing, levantou dúvidas sobre os resultados das eleições do ano passado antes mesmo das urnas. “Estamos em uma situação em que precisamos ser cautelosos quanto ao resultado”, disse ele à mídia local antes das eleições de 8 de novembro. A Liga Nacional para a Democracia (NLD) de Daw Aung San Suu Kyi varreu as pesquisas ao ganhar quase 80% dos votos, enquanto o Partido da Solidariedade e Desenvolvimento da União (USDP), apoiado pelo Exército, sofreu uma derrota humilhante. O USDP não aceitou o resultado. Os militares apoiaram as alegações de fraude do USDP, sem oferecer qualquer prova.

A Comissão Eleitoral da União de Mianmar rejeitou as alegações e endossou novamente os resultados. Na segunda-feira, horas antes da reunião do novo Parlamento, os generais entraram em ação . Eles detiveram a Conselheira de Estado Suu Kyi, o Presidente Win Myint e outros líderes importantes do NLD. Eles declararam estado de emergência por um ano e assumiram o poder em suas mãos. Mianmar, que iniciou uma transição frágil para a democracia há dez anos, após décadas de ditadura militar brutal, está de volta nas mãos dos generais.

Por que a transição falhou?

O clima político em Mianmar, liderado pela junta militar, começou a mudar por volta de 2010. Em 2008, os militares haviam redigido uma nova Constituição que garantiu que os interesses dos generais seriam protegidos mesmo que houvesse uma transição. Than Shwe, que governava o país desde 1992, abalou a estrutura de poder, promoveu jovens soldados que lhe eram leais e conduziu eleições de acordo com a nova Constituição. O NLD, que não reconheceu a Constituição, boicotou as eleições de 2010, vencidas pelo USDP. Nos cinco anos seguintes, o Exército afrouxou o controle sobre o governo e a sociedade. Prisioneiros políticos, incluindo a Sra. Suu Kyi, foram libertados. A censura da mídia foi facilitada. O presidente dos EUA, Barack Obama, visitou Mianmar em 2012, sinalizando um degelo nas relações entre Mianmar e os EUA. O partido de Suu Kyi também mudou sua posição anterior e aceitou a Constituição escrita pelo Exército. O NLD venceu as eleições de 2015, a primeira eleição livre e justa do país com a participação de vários partidos e formou o governo, aumentando as esperanças de que o país está a caminho de uma transição completa para a democracia.

Mas a Constituição de 2008 tem cláusulas suficientes para evitar tal mudança. De acordo com a Constituição, o Presidente deve ter experiência militar e o próprio Presidente, seu cônjuge ou filhos “não podem ser súditos de potência estrangeira ou cidadão de país estrangeiro”. A Sra. Suu Kyi, cujos dois filhos são cidadãos britânicos, não pode se tornar presidente. A Constituição também determina que os Ministérios da Defesa e do Interior sejam controlados pelos militares. Além disso, 25% do total de assentos no Parlamento (166 dos 664 membros da casa) são reservados para os militares, dando-lhes o direito de veto sobre qualquer movimento para alterar a Constituição. Portanto, mesmo quando o Exército permitiu que o poder fosse transferido para um governo eleito, garantiu que continuaria a conduzir as políticas de defesa e segurança interna, e que o USDP, seu veículo político, tem uma vantagem sobre outros partidos nas eleições com os assentos reservados no Parlamento. Mas os generais queriam mais.

O que o Exército quer?

O momento do golpe é autoexplicativo. Ela se desenrolou horas antes da data marcada para a reunião do novo Parlamento. Se tivesse acontecido, os resultados teriam sido endossados ​​constitucionalmente. As tensões têm aumentado entre o NLD e os militares desde as eleições de novembro. Os resultados das eleições de 2015 e 2020 mostraram a popularidade crescente da Sra. Suu Kyi e a impopularidade dos militares. As eleições de 2020 foram realizadas depois que o Exército lançou uma repressão brutal contra Rohingya no estado de Rakhine em nome da luta contra o terrorismo, o que forçou mais de 700.000 muçulmanos Rohingya a fugir de Mianmar para países vizinhos, principalmente Bangladesh. O Exército também projetava o Comandante-em-Chefe, general Min Aung Hlaing, como um soldado duro dedicado à segurança do país. Ele foi às redes sociais para popularizar suas atividades.

Mas nem a guerra nem o trabalho de relações públicas ajudaram os políticos apoiados pelo exército a ganhar as eleições. Com 166 assentos reservados para os militares, o USDP queria apenas 167 assentos para formar o governo e nomear o próximo presidente (de acordo com alguns relatórios, o general Min Aung Hlaing tem ambições presidenciais), enquanto o NLD precisava de 333 assentos para uma vitória absoluta. Os eleitores deram ao NLD 396 assentos, enquanto o USDP ficou com apenas 33. Isso fez soar o alarme no quartel-general do Tatmadaw, como são chamados os militares de Mianmar. Os generais podem ter percebido que mesmo o experimento democrático limitado estava gradualmente ameaçando os interesses arraigados dos militares, com Suu Kyi permanecendo imensamente popular. A Sra. Suu Kyi tentou comprar a paz com os generais em seu primeiro mandato, especialmente na questão Rohingya. Ela defendeu a repressão do Exército contra Rohingya, que investigadores da ONU disseram ter sido executado com “intenção genocida”. Mas os generais ainda não estavam satisfeitos.

Qual é o próximo?

O Exército afirma ter declarado uma situação de emergência porque o governo do NLD deixou de atender às suas queixas sobre fraude eleitoral. Prometeu eleições, sem oferecer prazo. Mas o NLD pediu protestos contra o golpe. Os EUA, que no governo Obama ajudaram na transição, reagiram duramente. A Índia expressou “profunda preocupação”. Mas se a resposta da China servir de indicação, os generais não enfrentarão nenhuma pressão de Pequim. Isso significa que eles poderiam contornar as pressões dos EUA, até mesmo as sanções econômicas, se aproximando da China, que já está fazendo grandes investimentos em Mianmar. Mas a popularidade de Suu Kyi e um NLD energizado que esteve no poder por cinco anos seriam um impedimento para eles. E sua própria impopularidade, um fardo.