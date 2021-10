Por tradição ou por modernidade, ativos bancários aumentam o interesse do investidor

Ads

Por Redação

O cenário político e econômico faz com que os brasileiros procurem por alternativas na hora de aplicar o dinheiro, buscando principalmente por rentabilidade e diversificação de investimentos. A Bolsa de Valores, apesar das oscilações durante o ano e no último mês, atrai investidores. Os ativos bancários estão no radar, sejam pela modernidade por conta das fintechs ou pela tradição da instituição.

O assessor de Investimentos, Rodolfo Manfredini, da Plátano Investimentos/XP com matriz em São José dos Campos, aponta porque as ações de instituições financeiras, de acordo com as estimativas do mercado, chamam a atenção neste momento. Entre elas estão: B3 (Bolsa Brasileira), Itaú (ITUB4) e Banco Inter.

Banco Inter

O Banco Digital Inter vem expandindo fortemente seus clientes, além das áreas de créditos e seguros. Por ser uma fintech, possui forte poder de atratividade, conseguindo conquistar principalmente o público jovem.

“Desde 2016 percebemos que o Banco Inter vem despontando e a atenção cresce neste momento porque abrirá capital na Nasdaq. Dando confirmação a esse processo, o acionista do banco Inter irá receber BDRs do banco e o investidor que desejar poderá adquirir as BDRs”, explicou o assessor da Plátano.

ADS

Bolsa Brasileira

A B3, em plena pandemia, atraiu grande número de pessoas físicas, principalmente investidores de “primeira viagem”. Não diferente das demais Bolsa pelo mundo, a B3 passou por fortes oscilações devido a pandemia e também por fatores políticos internos. Mas os analistas veem com bons olhos os papéis da instituição, apesar da queda de 7% no último mês.

“Dois são os motivos que indicam um potencial de crescimento para a B3, primeiramente, o brasileiro está aprendendo a investir e em segundo, porque a Bolsa Brasileira ainda não tem concorrente a curto prazo, é a única no país. É uma boa pagadora de dividendos, na casa de 9% para os próximos 3 anos. O preço alvo para 2022 poderá ser de R$16,30. Hoje está em torno de R$13, um upside de 30%”, explicou Rodolfo Manfredini.

Itaú

As ações do Itaú trazem por detrás forte tradição: uma empresa sólida e com boa gestão. Garantindo a tranquilidade de qualquer investidor.

Recentemente, o Itaú se desmembrou da XP e os acionistas receberam BDRs – Brazilian Depositary Receipts. As ações oscilaram ao longo do ano, apresentando queda, inclusive, na primeira semana de outubro. – “Apesar destas oscilações os analistas estão construtivos. A recomendação do mercado é de alta performance. Isso significa que o banco tem potencial para os próximos 12 meses, com preço alvo em torno de R$39. Sendo que hoje o valor é em torno de R$24”-, comentou Rodolfo Manfredini.

De maneira geral, o posicionamento dos bancos perante o mercado deverá trazer para o setor de investimentos mais oportunidades do que de dificuldades. O cenário aponta que teremos uma dinâmica de crédito saudável para o país. Mesmo com uma possível turbulência política – devido as eleições do ano que vem – mesmo com a previsão do PIB para baixo, o mercado vê o setor bancário privado como um setor defensivo para este período. (Plátano Investimentos)