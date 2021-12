Positivo Casa Inteligente lidera consórcio para a criação de plataforma colaborativa que visa acelerar a democratização de smart home no Brasil

Ads

Democratizar o conceito de smart home no Brasil e reunir a comunidade de usuários de produtos inteligentes em um ambiente digital de debate aberto a todos. É com esse objetivo que um consórcio liderado pela Positivo Casa Inteligente, em parceria com a Acessibiliza_SP, Aureside, Sinduscon, Realiza Arquitetura e Solo Arquitetos, acaba de criar a Comunidade Casa Inteligente, plataforma colaborativa para engajar entusiastas e consumidores de smart devices em conversas esclarecedoras, criativas e dinâmicas sobre uso dos dispositivos, novidades do mercado e qualquer tema relacionado ao assunto, seja sobre produtos conectados da Positivo Casa Inteligente ou de outras marcas. Interessados em participar e compartilhar suas experiências, dicas e dúvidas e debater temas como sustentabilidade, economia, acessibilidade e como ter uma vida mais prática já podem se cadastrar gratuitamente na Comunidade Casa Inteligente e começar a interagir com os demais participantes.

“Este é um ambiente onde as pessoas têm total liberdade para levantar discussões, apresentar soluções e tirar suas dúvidas sobre IoT. Queremos mostrar que todos podem ter uma vida melhor e mais inteligente por meio da tecnologia, além de inspirar os usuários a criarem novas formas de utilização dos produtos de smart home“, explica José Ricardo Tobias, responsável por Positivo Casa Inteligente.

A Comunidade Casa Inteligente já nasce com parceiros de diferentes segmentos que vão utilizar o espaço colaborativo para compartilhar ideias que podem impactar diretamente suas áreas de atuação, casos da Aureside , (Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial) e da Acessibiliza_SP , uma plataforma de conteúdo e relacionamento sobre acessibilidade e inclusão.

“Como associação, já somos uma comunidade que tem como objetivo reunir e gerar uma sinergia entre instaladores e integradores de soluções inteligentes. A Comunidade Casa Inteligente abrirá portas para ficarmos ainda mais próximos dos consumidores finais e contribuir para o debate, a discussão e a evolução do tema no mercado do brasileiro“, conta José Muratori, consultor e projetista de Automação Residencial e Predial e membro fundador da Aureside.

“Para a pessoa com deficiência, a tecnologia representa muito mais que conforto e comodidade, ela é uma das chaves para sua autonomia e independência. Participar da Comunidade Casa Inteligente é motivo de grande entusiasmo“, afirma Nelson Rocha, idealizador do Acessibiliza_SP. “É uma ótima oportunidade para conversarmos e engajarmos um grupo de consumo, ainda pouco visível para a indústria, comércio e serviços, em um ambiente colaborativo, a partir de conteúdos exclusivos, educativos e de qualidade. Uma casa inteligente começa por ser acessível, pois se a solução é boa para a pessoa com deficiência, se entende e atende suas necessidades, ela será útil para todos. Neste momento de transformação constante que vivemos, precisamos de iniciativas como essa para liderar este processo de inclusão da pessoa com deficiência, pois para ela, inovação, agilidade e adaptação, significam liberdade“.

Para manter o engajamento e estimular a troca de informações, a Comunidade Casa Inteligente terá um sistema de gamificação para os usuários de maior atividade, que compartilharem conteúdos, fizerem publicações e interagirem com os demais. Quanto mais engajamento, mais pontos os participantes recebem para trocar por descontos e experiências relacionadas à Positivo Casa Inteligente. Entre as atividades inclusas na plataforma estão fóruns, esclarecimentos de dúvidas e problemas, testes de produtos e conversas sobre criatividade em automação.

“Um grande objetivo da plataforma é empoderar os usuários. Dividir o espaço de fala e poder de discurso com a comunidade, com a sociedade. É a inversão da lógica que somente grandes corporações e a indústria têm o poder de fala sobre Casa Inteligente. É um assunto para todos. Falar sobre casa inteligente é pra quem quiser – e o espaço para isso é justamente a Comunidade Casa Inteligente“, ressalta Tobias. “Acreditamos muito no poder transformador desse projeto.”

Para acompanhar as novidades da Comunidade Casa Inteligente e ter mais informações sobre a Positivo Casa Inteligente, clique aqui .

SOBRE A POSITIVO CASA INTELIGENTE

A Positivo Casa Inteligente é uma plataforma da Positivo Tecnologia com soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT). O portfólio inicial é composto por kits e produtos voltados à segurança, eficiência e automação de residências e estabelecimentos comerciais. A marca – assim como Anker, Compaq, Positivo, Positivo BGH, Quantum, VAIO e 2A.M. – conta com investimento e suporte da Positivo Tecnologia. Mais informações no site oficial da Positivo Casa Inteligente .