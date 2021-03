Possível ofensa de secretário à vereadora Márcia Taschetti é debatida em sessão

Rede Gazeta News Guarulhos

Welliton Bezerra, Geleia Protetor e Dr. Laércio Sandes falaram sobre o tema

Na Sessão Extraordinária da última terça-feira (23), um tema polêmico foi levantado: uma possível ofensa do secretário de Saúde José Mário dirigida à vereadora Márcia Taschetti (PP). Três parlamentares manifestaram-se sobre o assunto. “Sigo alguns vereadores nas redes sociais e vi um comentário da Márcia Taschetti que me deixou muito preocupado. Se tudo isso for verdade, seria muito importante que essa Casa se pronunciasse. Até hoje fui bem atendido pelo secretário José Mário e não tenho do que reclamar, mas, se isso for verdade, chamar a vereadora de burra, acho que precisamos nos pronunciar a esse respeito”, disse Welliton Bezerra (PTC).

Geleia Protetor (PSDB) também deu sua opinião. “Diante disso que aconteceu com a vereadora Márcia, se esse parlamento não tomar providências vai ser uma vergonha. O secretário ofendeu foi o parlamento, atacando a vereadora com palavras de baixo calão. Tem que ter respeito com a vereadora. Ele atacou não só a vereadora, mas todos os vereadores e esse vereador também. Pedimos até que o prefeito se manifeste sobre isso, pois é revoltante”, afirmou.

Dr. Laércio Sandes (DEM) sugeriu que a vereadora faça uma moção de repúdio na Câmara. “Eu acho que cabe uma nota de repúdio desse Legislativo para o secretário de Saúde. Até sugiro que, se a vereadora quiser apresentar, seria oportuno porque não podemos admitir postura dessa natureza. É preciso ter respeito acima de tudo. Tenho minhas diferenças, sempre briguei por aquilo que acredito nessa cidade em relação às autoridades do Poder Executivo, mas sempre trabalhei com respeito, reconhecendo meus limites e sem querer ofender a pessoa dos agentes políticos”, salientou Sandes.

