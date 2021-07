Pousada Casa de Maria, em Prado-BA recebe turistas em grande estilo

Ads

A Pousada Casa de Maria (www.pousadacasademaria.com.br), localizada em Prado-BA, está recebendo os turistas em grande estilo, com direito à uma deliciosa cocada baiana de boas vindas e seguindo todo o protocolo de saúde e segurança proposto pela prefeitura do município.

O estabelecimento, sempre inovando e buscando ainda mais segurança aos seus hóspedes e à sua equipe adotou protocolos internos exclusivos com o uso do Peróxido de Hidrogenio e o ozônio, substância altamente eficaz na eliminação de vírus, bactérias, fungos e protozoários, pois ataca a membrana plasmática (ou cápsula protéica, no caso dos vírus), matando e/ou impedindo a reprodução.

O estabelecimento também aderiu à campanha do Selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo. “Nossa equipe está preparara e segura para receber os hóspedes neste novo momento”, afirma Maria Venturelli, proprietária da pousada.

Ademais, os hóspedes poderão conferir em primeira mão o novo menu da pousada. No novo cardápio, foram adicionados deliciosos pratos individuais como a deliciosa moqueca baiana e opções no café da manhã para os que possuem alguma restrição alimentar como intolerância à lactose.

Mais as novidades não param por aí. Em Julho comecou oficialmente a temporada das baleias jubarte. Todos os anos, no segundo semestre, durante o outono-inverno, as Jubartes descem até a costa brasileira para acasalarem e terem seus filhotes nas nossas águas quentes. Conhecida como a porta de entrada da “Costa das Baleias”, o litoral de Prado é um dos principais pontos de observação de baleias do mundo e recebe muitos turistas ansiosos para ver o show das gigantes em alto mar.

Aconchego e Charme: conheça a pousada Casa de Maria

O estabelecimento encontra-se a 250 metros da praia de Novo Prado e a 600 metros da região central da cidade, localização perfeita para quem gosta de aproveitar as melhores opções de lazer que Prado tem a oferecer, além disso, a pousada oferece um atendimento personalizado, feito pela proprietária do local e seu time de colaboradores, todos com um único objetivo, a satisfação dos clientes.

Para além disso, a pousada conta com 24 apartamentos, todos devidamente equipados com ar-condicionado, TV de Led, frigobar livre, secador de cabelo e ventilador de teto. O café da manhã é incluso na diária e servido com uma grande variedade de alimentos típicos da culinária baiana, mineira e internacional, assim como os pratos especiais que podem ser adquiridos no restaurante da casa, aberto exclusivamente aos hóspedes. Mais informações e reservas: www.pousadacasademaria.com.br

Selo Turismo Responsável: Segurança para o consumidor e incentivo ao turismo brasileiro – Saiba mais:

O Ministério do Turismo lançou o selo Turismo Responsável, um programa que estabelece boas práticas de higienização para cada segmento do setor.

O selo é um incentivo para que os consumidores se sintam seguros ao viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da Covid-19, posicionando o Brasil como um destino protegido e responsável. Para ter acesso ao selo, as empresas e guias de turismo precisam estar devidamente inscritos no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos).

