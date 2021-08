Ads

15:1

A Pousada Casa de Maria possui o Selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo e está completamente apta a receber turistas. Localizado a 250m da praia de Novo Prado, e a 600m do centro da cidade, é a opção perfeita para quem gosta de aproveitar as melhores opções de lazer que Prado tem a oferecer.