Pousada Vira Canoa é destaque em hospedagem para quem visita Itacaré na Bahia

As belíssimas praias, a natureza exuberante, a receptividade dos nativos, a gastronomia única da Bahia, as hospedagens reconfortantes e o ambiente tranquilo são ingredientes a mais para quem visita Itacaré na Bahia. Neste sentido, procurando atender todas as demandas dos visitantes, destaca-se a Pousada Vira Canoa, que fica no bairro mais nobre da cidade, o Conchas do Mar, e está localizada a 5 minutos a pé da Praia da Concha e a 15 minutos a pé de outras quatro praias urbanas do município do litoral baiano. Além disso, situa-se a 500 metros da Rua Pituba, onde se concentram excelentes restaurantes, lojas e bares.

Para quem se hospeda no local, além de desfrutar da excelente infraestrutura da pousada, é indicado passeios com receptivos parceiros como a visita à belíssima Península de Maraí, um dos locais mais bonitos do planeta, trilhas pela Mata Atlântica com direito à entrada em cachoeiras (sim, Itacaré tem praias e cachoeiras), rafting e tirolesa. Para os que gostam dessa opção, o destaque é Taboquinhas (28km de Itacaré). Já aos que preferem praias, destaque também ao Circuito das 4 Praias, que inclui Engenhoca, Havaizinho, Gamboa e Itacarezinho.

A visita à Vila Rosa, antiga fazenda de cacau, que mostra aos visitantes o processo de produção artesanal, desde a amêndoa de cacau até a barra de chocolate, também não deve faltar no roteiro.

Onde ficar em Itacaré – Mais sobre a Vira Canoa

Charmosa e intimista, a Pousada Vira Canoa é o lugar ideal para quem procura sossego, privacidade e romantismo, pois o estabelecimento foi projetado para proporcionar conforto e experiências inesquecíveis aos momentos especiais dos clientes. É um ambiente perfeito para quem quer curtir dias na Bahia relaxando em meio à natureza e ideal para casais e famílias de até 3 pessoas.

Na chegada ao local, para que os hóspedes vivenciam a melhor experiência em hospedagem, eles são recepcionados com Welcome Drink de frutas regionais baianas. Nos quartos, arrumados com zelo e carinho, os clientes recebem mimos e cartinhas de boas-vindas.

Recentemente, a pousada foi totalmente reformada, modernizada e ampliada, sendo que atualmente oferece 26 apartamentos, distribuídos entre bangalôs (apenas para casais) e quartos (duplos e triplos). Hidromassagem e piscina em meio ao jardim e os coqueiros são diferenciais que emolduram um cenário relaxante. As acomodações têm varanda, secador de cabelo, frigobar, televisão Smart 43´, cofre e ar condicionado. Para além disso, a Vira Canoa dispõe de uma área comum com piscina com 20 metros de comprimento, lounge bar, Sky e internet wireless.

Outro destaque da pousada é o menu com opções de pratos principais, lanches, sobremesas e drinks, e o café manhã, com variedade de pães, beijus de tapioca preparado na hora, bolos, biscoitos, frutas, chás, geleias, sucos.

Serviço

Pousada Vira Canoa

Diárias a partir de R$ 287 (casal) com café da manhã

Rua C, Quadra F, S/N

Bairro: Conhas do Mar

Itacaré – Bahia

Aeroporto mais próximo: Ilhéus-BA

reservas@pousadaviracanoa.com.br

55+ (73) 3251-2525

Informações: www.pousadaviracanoa.com.br