Pr. Max Dowel, é HOSTILIZADO e AGREDIDO

Inexplicavelmente, ao visitar “Igreja Evangélica” em Brasília-DF (Igreja Pentecostal a Voz do Que Clama no Deserto, em Santa Maria Sul, AC 200, CONJ “D”, próximo ao Supermercado Tatico)… Começaram a jogar uma substância vermelha no Pastor, em garrafas e baldes, dizendo ser o SANGUE DE CRISTO… O Pastor MAX DOWEL, foi chamado de DEMÔNIO, MACUMBEIRO e outros xingamentos… O caso está sendo investigado pela Delegacia de Santa Maria (33⁰ DP) e pelo Ministério Público do Distrito Federal…

DETALHES

Eu, Max Dowel, 50 anos, Pastor da Assembleia de Deus e Presidente da MISSÃO KADIMA, uma Agência Missionária que atua no Oriente Médio, África e Partes da Ásia, tinha acabado de chegar na casa onde estamos hospedados (eu e minha esposa), vindos do aniversário de um amigo… A “igreja” onde ocorreu este fato (Igreja Pentecostal a Voz do que Clama no Deserto), fica do lado, passando uns 6 imóveis do local onde estávamos hospedados (em Santa Maria Sul-DF, próximo ao Supermercado TATICO)… Nunca tinha ido a essa “igreja” antes… Entao, percebi que estava acontecendo um “culto” na referida “igreja”, pensei se tratar de uma VIGÍLIA (já eram 22:35h)… E fui até lá para ouvir a mensagem que estava sendo pregada…Entrei, sentei-me e fiquei quietinho… Não falei NADA e não fiz NADA… Apenas fiquei sentado, ouvindo a mensagem… Eu estava vestido de TÚNICA, uma indumentária muito comum pra mim, uma roupa social, pois sou MISSIONÁRIO, a muitos anos, no ORIENTE MÉDIO, e lá as pessoas vestem TÚNICAS… Talvez, acharam minha roupa estranha… Ou a minha barba… Não sei… Só sei que, assim que cheguei no lugar, a mulher que estava pregando, começou a dizer que o SATANÁS tinha chegado no local, e usando de palavras de baixo calão, continuou dando INDIRETAS dizendo: “vc não vale nada… vc é um BALDE DE BOSTA! … seu DEMÔNIO, MACUMBEIRO, etc, etc… Achei estranho, mas ignorei e permaneci sentado… Não falei nada… Não esboçei nenhuma reação… Na sequência, a PREGADORA disse que o SATANÁS ia sair do local, debaixo do “SANGUE DE CRISTO”… Foi quando várias mulheres (obreiras), pegaram baldes e garrafas com uma SUBSTÂNCIA VERMELHA e começaram a jogar nas paredes, nos bancos e nas pessoas… Vinheram, rapidamente, pra jogarem em mim, eu pedi pra que não jogassem, que eu ia me RETIRAR do recinto… Aí, a PREGADORA gritou: “daqui, ninguém sai e nem entra!”… Eu tentei sair, mas fui SEGURADO pela roupa, pela barba… Mas, mesmo assim, não reagi, nao agredi… Levantei as mãos pro alto e pedi que me deixassem sair… Mais uma vez, meu pedido foi IGNORADO… Começaram a jogar aquela SUBSTÂNCIA VERMELHA em mim (continha vinho com álcool), me chamando de DEMÔNIO, BRUXO, MACUMBEIRO, etc… Fiquei ENCHARCADO daquela substância! Entrou nos meus olhos… Ardeu muitooooo! Junto, começaram a me agredir com tapas e empurrões… Jogaram uma garrafa que quase atingiu minha cabeça de cheio… Fiquei em ABSOLUTO ESTADO DE CHOQUE! Sem entender o motivo de tanta HOSTILIDADE… Me colocaram pra fora, debaixo de agressão… Eu não revidei, não xinguei, nao reagi… Continuei com minhas mãos LEVANTADAS… Foi quando a minha esposa chegou, por que disseram pra ela o que estava acontecendo… Ela começou a FILMAR a cena… Mesmo eu já estando do lado de fora, continuaram a jogar aquela SUBSTÂNCIA VERMELHA em mim e na minha esposa que acabara de chegar, me chamando de DEMÔNIO e chamando minha esposa de MACACA PRETA e de MACUMBEIRA… E a PASTORA na porta gritando: “joga nela, joga nela… é tudo MACUMBEIRO!”… Uma VIATURA da PM ia passando, sinalizei para os policiais… Eles logo atenderam e começaram a tentar entender o que estava acontecendo… Foram muito educados e profissionais… Mas, infelizmente, foram DESTRATADOS pela PASTORA, que AMALDIÇOOU a guarnição e se recusou a ir a delegacia… Eles não respeitaram a presença da POLÍCIA… Eu e minha esposa, fomos a DELEGACIA e ao MINISTÉRIO PÚBLICO e denunciamos o acontecido… Tudo está sendo INVESTIGADO pelas Autoridades Competentes… Os nossos advogados, tomarão todas as medidas LEGAIS e CABÍVEIS…