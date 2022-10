Prado-BA: Pousada Casa de Maria está otimista com o Réveillon 2023 e se organiza para receber os turistas

Ads

Faltam mais ou menos cinco meses para o final do ano e o trade turístico brasileiro já manifesta otimismo com relação ao Réveillon 2023. Com a pandemia controlada e a retomada da economia, hotéis, restaurantes, agências de viagens e operadoras de turismo começam os preparativos para receber os turistas nesta época.

De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os dados de 2022 animam o setor: o primeiro trimestre mostra expansão de mais de 42% em comparação ao mesmo período do ano passado, porcentual que deve aumentar no período das festividades.

Neste contexto, hotéis e pousadas localizados em cidades litorâneas estão se organizando à espera de um movimento muito superior ao registrado no ano passado. E apostam em excelência de serviços e de atendimento para atrair os visitantes e aquecer cada vez mais a cadeira produtiva do turismo, a exemplo da Pousada Casa de Maria (@pousadacasademaria), localizada em Prado, sul da Bahia.

Prado – Caribe brasileiro

Conhecido como o Caribe brasileiro, o município baiano de Prado, que ostenta 84 quilômetros de faixa litorânea, está entre os roteiros preferidos dos turistas para a passagem do ano. As praias com águas cristalinas, calmas e mornas de tons de azul e verde são emolduradas por coqueirais, areias finas, falésias coloridas e riachos. Mas, além das praias, Prado oferece uma paisagem interiorana de calmaria e tranquilidade para os visitantes.