Prado-BA: Pousada Casa de Maria está otimista com o Réveillon 2023 e se organiza para receber os turistas

Faltam mais ou menos cinco meses para o final do ano e o trade turístico brasileiro já manifesta otimismo com relação ao Réveillon 2023. Com a pandemia controlada e a retomada da economia, hotéis, restaurantes, agências de viagens e operadoras de turismo começam os preparativos para receber os turistas nesta época.

De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os dados de 2022 animam o setor: o primeiro trimestre mostra expansão de mais de 42% em comparação ao mesmo período do ano passado, porcentual que deve aumentar no período das festividades.

Neste contexto, otéis e pousadas localizados em cidades litorâneas estão se organizando à espera de um movimento muito superior ao registrado no ano passado. E apostam em excelência de serviços e de atendimento para atrair os visitantes e aquecer cada vez mais a cadeira produtiva do turismo, a exemplo da Pousada Casa de Maria (@pousadacasademaria), localizada em Prado, sul da Bahia.

Prado – Caribe brasileiro

Conhecido como o Caribe brasileiro, o município baiano de Prado, que ostenta 84 quilômetros de faixa litorânea, está entre os roteiros preferidos dos turistas para a passagem do ano. As praias com águas cristalinas, calmas e mornas de tons de azul e verde são emolduradas por coqueirais, areias finas, falésias coloridas e riachos. Mas, além das praias, Prado oferece uma paisagem interiorana de calmaria e tranquilidade para os visitantes relaxarem em paz e perto da natureza.

Um cenário perfeito para passar o Réveillon num ambiente mais tranquilo, mas sem abrir mão da infraestrutura de serviços e hospedagem. O turista ainda encontra ruas tranquilas, planas e muito convidativas para passear e pedalar, além disso, restaurantes de excelente qualidade oferecem a gastronomia típica da Bahia.

Onde passar o Réveillon 2023 em Prado

A Pousada Casa de Maria é uma das melhores opções de hospedagem para o turista que viaja para Prado. O estabelecimento possui arquitetura rústica e, ao mesmo tempo, contemporânea, e fica a 250 metros da praia de Novo Prado e a 600 metros do centro da cidade. Oferece 24 apartamentos, todos devidamente equipados com ar-condicionado, Smart TV, frigobar livre, ventilador de teto e cofre digital, além dos itens do banheiro como amenities, secador de cabelo e espelho de aumento flexível.

Na área de lazer, a pousada oferece piscina, sauna, e um aconchegante bar e restaurante e um espaço fitness, que conta com estação completa de musculação. . A Casa de Maria é um estabelecimento Pet Friendly e sustentável e proporciona ao cliente experiência de se hospedar num estabelecimento sustentável, aconchegante e com serviços de qualidade, e vivências únicas.

Este ambiente intimista da Pousada Casa de Maria ganhou mais um diferencial que agradará os hóspedes mais exigentes. É o apartamento Premium, que foi revitalizado para receber os clientes com ainda mais conforto. A suíte possui cama de casal king size, enxoval importado, ar split, frigobar, SmartTV 50’’, cofre digital, banheiro com pia esculpida, decoração especial, louça diferenciada e secador de cabelo.

O hóspede tem ainda a opção de apartamentos Luxo, situados no segundo andar da pousada com varanda, cama de casal queen size, enxoval diferenciado, ar split, frigobar, SmartTV 50, cofre digital e secador de cabelo no banheiro; e pelo apartamento Standard, no andar térreo, com varanda, cama casal tamanho padrão brasileiro, ar split, frigobar ,TV plana 32, cofre digital e secador de cabelo no banheiro.

A Casa de Maria não aceita reservas para crianças e adolescentes abaixo de 17 anos e é a única pousada de Prado a receber o selo Ecolíderes do Tripadvisor, por adotar procedimentos de manutenção ecológica, como o reaproveitamento da água da chuva para irrigar as plantas do jardim e o plantio dos produtos orgânicos, o que a torna, um dos melhores lugares de hospedagem na Bahia.