Prado-BA será representada na final Miss Bahia CNB em Salvador

Nos dias 14 e 15/05 acontecerá o Concurso Miss Bahia, em Salvador, que irá eleger a representante da Bahia no Miss Brasil Mundo 2022. O concurso está sob a bandeira Beauty With a Purpose (A Beleza com Propósito, em tradução livre) e as candidatas são incentivadas a criar ou apoiar projetos sociais ou ambientais para fazerem a diferença onde moram.