Prado mantém status de roteiro imperdível para as festividades de final de ano

Ads

21:12:44

Um dos destinos mais procurados por turistas na temporada de férias, festas e verão, Prado, localizado no sul da Bahia, está preparado para receber os visitantes, com acesso liberado para as diversas praias que compõem os 84 quilômetros de faixa litorânea.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Prado, os trabalhos emergenciais de recuperação das áreas atingidas pelas chuvas já foram realizados para garantir condições seguras de tráfego nas estradas e em pontes, principalmente, aquelas que levam às praias de Cumuruxatiba e de Corumbau.

ADS

O prefeito de Prado Gilvan da Silva afirmou que “ Nossa infraestrutura rodoviária, hoteleira, gastronômica e de serviços está adequada e preparada para oferecer serviços de qualidade nesta temporada de muito sol e praia, características marcantes do litoral sul da Bahia, principalmente no verão.