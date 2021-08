Por conta de suas águas cristalinas, calmas e mornas, que variam entre tons de azul e verde, Prado é conhecida como o Caribe brasileiro e guarda verdadeiros tesouros turísticos. Seus 84 km de litoral são acompanhados por bela natureza muito bem conservada. Mas as belas paisagens não são as únicas raridades apresentadas, visitar o local é uma verdadeira aula de história brasileira pois os turistas têm a incrível experiência de revisita momentos marcantes do país através de pontos turísticos como o Monte Pascoal, primeira porção de terra avistada pelos portugueses quando chegaram no Brasil. Outro destaque é o passeio para Recife de Guaratiba, onde é possível realizar mergulhos e interagir com peixes diversos e fazer a observação das baleias Jubartes.

A Pousada Casa de Maria (www.pousadacasademaria.com.br), localizada em Prado-BA, recebe o público seguindo o protocolo de saúde e segurança proposto pela prefeitura do município. Ademais, a Pousada sempre inovando e buscando ainda mais segurança aos seus hóspedes e à sua equipe adotou protocolos internos exclusivos com o uso do Peróxido de Hidrogênio e o ozônio, substância altamente eficaz na eliminação de vírus, bactérias, fungos e protozoários, pois ataca a membrana plasmática (ou cápsula protéica, no caso dos vírus), matando e/ou impedindo a reprodução. O estabelecimento também aderiu à campanha do Selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo. “Nossa equipe está preparada e segura para receber os hóspedes neste novo momento”, afirma Maria Venturelli, proprietária da pousada.