Prado: um destino para relaxar e aproveitar praias sossegadas com águas mornas

Muito além das tradicionais canoas e jangadas coloridas, usadas na pesca artesanal, os encantos de Prado confortam a rotina agitada de turistas acostumados com a correria do dia a dia. A cidade reserva um movimento tranquilo e de paz o ano inteiro. Deixe-se levar e aproveite com o seu amor as praias de águas calmas. Cercada de vasta vegetação, o clima tropical de Prado favorece aos muitos coqueiros e as grandes falésias que a cidade possui. A Praia do Novo Prado é uma ótima opção para iniciar o roteiro. Ela possui clima de praia deserta, com mar calmo e belos coqueirais. Outras praias como a Praia da Paixão, Praia do Tororão e Praia da Japara Grande não devem ser deixadas de lado. Cada uma reserva uma peculiaridade e uma beleza ímpar.

Por conta de suas águas cristalinas, calmas e mornas, que variam entre tons de azul e verde, Prado é conhecida como o Caribe brasileiro e guarda verdadeiros tesouros turísticos. Seus 84 km de litoral são acompanhados por bela natureza muito bem conservada. Mas as belas paisagens não são as únicas raridades apresentadas, visitar o local é uma verdadeira aula de história brasileira pois os turistas têm a incrível experiência de revisita momentos marcantes do país através de pontos turísticos como o Monte Pascoal, primeira porção de terra avistada pelos portugueses quando chegaram no Brasil.. Outro destaque é o passeio para Recife de Guaratiba, onde é possível realizar mergulhos e interagir com peixes diversos e fazer a observação das baleias Jubartes.

Onde Ficar? Pousada Casa de Maria: Estabelecimento recebeu o Selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo