Praia ou Cachoeira?

Com as duas opções para os turistas, Itacaré-BA é atualmente um dos destinos mais procurados para quem quer fugir das aglomerações

Terra Boa Hotel Boutique é referência de hospedagem na região

Desde as belas ruas espalhadas por todo o Estado, passando pela cultura fortemente enraizada e gastronomia ímpar, a Bahia é um lugar cheio de encantos. Com várias cidades de belezas únicas cercadas por natureza e roteiros que prometem uma viagem pela cultura e história do Brasil, a região deve ser incluída na lista de próximos destinos para quem quer relaxar e renovar as energias, mas com toda segurança exigida pelos protocolos atuais.

Situada no sul do estado da Bahia, na Costa do Cacau, próxima à Salvador e Ilhéus, a cidade de Itacaré é um dos destinos preferidos de quem visita o Estado. A natureza intocável da Mata Atlântica, longe das aglomerações e o clima de férias de verão durante o ano todo atraem turistas do Brasil e do exterior para o local que conta com 18 praias paradisíacas, 5 lindas cachoeiras e várias opções de aventura para agradar a todos os tipos de visitantes como rafting, tirolesa, parapente, entre outros esportes radicais repletos de adrenalina. Além disso, também é possível agendar passeios de barco e visitas para as famosas fazendas de cacau.

Onde se hospedar em Itacaré com segurança

O Terra Boa Hotel Boutique funciona na cidade de Itacaré desde 2009 e revolucionou o mercado hoteleiro da cidade levando um novo conceito de excelência no atendimento. Logo na chegada, o turista é recebido na recepção com um Welcome Drink gratuito, feito com frutas típicas da região.

A estrutura do hotel, recém reformado, conta com 56 unidades habitacionais, sendo 6 delas suítes master com hidromassagem. Ainda possui Spa, hidromassagem externa, espaço para massagem, espaço kids, baby copa, academia, salão de jogos e piscina com pool bar, que serve drinks especiais típicos da região. O café da manhã é totalmente elaborado pelo hotel e traz inspirações dos singulares cafés baianos e o restaurante Terra Boa Hotel Boutique traz uma variedade de sabor, com destaque para o famoso e apetitoso Filé Sol da Terra.

A decoração do estabelecimento também é outro diferencial. Os móveis presentes nas dependências do Terra Boa Hotel Boutique são peças raras. Alguns deles estão à venda para os clientes.

Vale ressaltar que o Terra Boa Hotel Boutique está seguindo todas as recomendações de higiene dos órgão responsáveis para evitar a propagação da Covid-19 e para garantir a segurança de todos seus hóspedes e colaboradores. O café da manhã, por exemplo, acontece à la carte com serviço de quarto e, em ocasiões de ocupação acima de 30%, no buffet seguindo todos os protocolos de segurança. Diariamente o setor da Qualidade do hotel realiza checklist de inspeção para verificar o cumprimento das medidas de segurança e higiene.